/ / Produtor rural morre em acidente entre caminhonete e carreta em Sinop

O produtor rural Fabio Carreira de Paula (Fabinho) faleceu, ontem à noite, em decorrência de acidente na BR-163, no perímetro urbano, no trecho entre o batalhão da PM e o trevo de acesso a Claudia. Ele completaria 38 anos neste domingo e dirigia uma caminhonete VW Amarok preta, sentido centro de Sinop, que se envolveu na colisão com uma carreta Volvo.

Fabinho foi socorrido em estado grave, pela equipe de resgate da concessionária, com traumatismo craniano, e atendido no Hospital Regional, mas não resistiu.

A polícia começa a apurar as causas do acidente. A principal hipótese é que a Volvo FH branca, placas de Cacoal (RO) estava saindo do pátio de um posto e entrando na 163. A colisão foi no último vagão da carreta. A Amarok ficou com parte da frente e lateral esquerda danificados. O air bagg foi ativado. Não foi confirmado se o carreteiro foi preso.

Fabinho estava em uma fazenda, próxima da cidade, e voltava para casa quando houve o acidente. Era casado e sua esposa está grávida do segundo filho (que deve nascer esta semana).

Sua família é pioneira no município onde reside há mais de 40 anos. Fabinho é sobrinho de um dos principais pioneiros, Osvaldo de Paula e cunhado do vereador Dilmair Callegaro.

Fabinho está sendo velado no Memorial Luz e Vida. O sepultamento será nesta segunda-feira pela manhã.

