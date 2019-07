/ / Preso acusado de envolvimento com tráfico de drogas

Um homem foi preso pela Polícia Militar, na avenida Brasil, no centro de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop), ontem, acusado de tráfico de drogas. Com ele, foram apreendidas porções de cocaína.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais viram o acusado trafegando com uma Yamaha Lander e se aproximaram. Durante a abordagem, o suspeito ficou nervoso, foi feita a revista pessoal e encontrada a droga no bolso dele.

Foi feita a condução do suspeito juntamente com sua motocicleta apreendida à delegacia de Policia Civil para providências cabíveis.

Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo)