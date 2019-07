/ / Prefeitura inicia pavimentação asfáltica de trechos de ruas do Bairro Esperança II

Trabalho de asfaltamento já foi iniciado, deixará bairro 100% asfaltado e deve ser finalizado em 120 dias

O Bairro Esperança II de Vera fica bem próximo ao centro e nele havia dois trechos de ruas sem asfalto o que incomodava muito a população verense que reside na localidade. As ruas são a Guatemala e Porto Príncipe. O trabalho de pavimentação asfáltica e drenagem dos trechos das ruas já foi iniciado. E segundo o prefeito de Vera Moacir Luiz Giacomelli, fazendo estes trechos de asfalto o bairro ficará 100% asfaltado, tirando o pó da frente da casa dos moradores, levando mais saúde e qualidade de vida.

“Esse asfalto do Bairro Esperança é um trecho de asfalto que era para ter sido finalizado na minha outra gestão e eu não consegui viabilizar. Mas me comprometi com a sociedade que nesta gestão eu iria asfaltar para deixá-lo 100% asfaltado. Esse recurso é da época do deputado Nilson Leitão, e fazem dois anos e meio que ele repassou este recurso. E quero falar para a sociedade que demora, dois anos se passaram para agora acontecer. Então as coisas vão acontecendo, mas sempre ao longo do tempo. Essa obra estava orçada em R$ 276 mil reais. Mas teremos uma contrapartida da Prefeitura de R$ 70 ou 80 mil reais e no final a obra vai custar em torno de R$ 350 mil reais. Quando o dinheiro do repasse não dá a Prefeitura precisa entrar com a contrapartida. Esse trabalho vai tirar o pó da frente da casa dos moradores, e é isso que interessa. Tirando essa poeira a população terá mais saúde e qualidade de vida, e é para isso que a Administração vem trabalhando”, expôs o prefeito.

Ainda de acordo com o gestor municipal a construtora deu um prazo de 120 dias para entregar a obra finalizada e é o que a Administração Municipal espera. Vale lembrar que a Prefeitura de Vera encaminhou um projeto de lei para a Câmara de Vereadores para a aprovação de um empréstimo de R$ 5 milhões junto a Caixa Econômica Federal, para investir em obras de pavimentação asfáltica. Com este valor o município ficará 100% asfaltado. Com o projeto aprovado todo o maquinário da Administração será utilizado para realizar o asfaltamento no Município.

O projeto está tramitando desde o dia 24 de junho nas comissões de constituição, justiça e redação e de orçamento, finanças e tributação. As comissões têm 30 dias para dar um parecer sobre o projeto que deve entrar em pauta no dia 05 de agosto devido ao recesso do Poder Legislativo.

Por Dieny Vieira