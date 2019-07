/ / Prefeitura fará leilão de bens móveis que deve arrecadar mais de R$ 53 mil reais

O leilão deve ser realizado no dia 23 de julho no pátio da Secretaria Municipal de Educação

A Prefeitura Municipal de Vera abriu o edital do leilão para venda, pelo maior lance, dos bens móveis inservíveis para a Administração Pública, que ocorrerá no dia 23 deste mês, no pátio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, localizada na Avenida Porto Rico, esquina com Avenida Nicarágua, s/nº, às 08h30.

Os lances mínimos variam de R$ 8 a R$ 16 mil reais. Se todos os bens forem arrematados pelos valores iniciais a arrecadação prevista para o Município será de pouco mais de R$ 53 mil reais. Os bens a serem leiloados poderão ser vistoriados pelos interessados no Pátio da Secretaria de Educação, no horário das 07h às 11h e das 13h às 17h.

Poderão participar e oferecer lances no leilão pessoas físicas ou jurídicas. Entre os bens a serem leiloados estão; um veículo Corsa Classic, uma Caminhonete Ranger, um Uno Mille Way, e sucatas de dois Ônibus Mercedes Benz. Para mais informações acesse o edital no link, https://www.vera.mt.gov.br/Publicacoes/Licitacoes/Leilao/0012019177/

Por Dieny Vieira