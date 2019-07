/ / Prefeitura deve finalizar construção da nova sede da Secretaria de Obras em aproximadamente 40 dias

A Secretaria de Obras e Garagem Municipal está sendo construída no bairro Bom Jesus e vai centralizar todos os veículos e maquinários da pasta

Com a construção da nova sede da Escola Nilza de Oliveira Pipino, sendo realizada no local onde funciona a Secretaria de Obras e a Garagem Municipal de Vera, se faz necessário que a mesma seja transferida do local. Desta forma a Administração Municipal está construindo o barracão onde será a nova sede da pasta. No local serão acomodados embaixo do barracão todos os veículos e maquinários da Secretaria. Também irá funcionar o escritório da pasta e a oficina. A previsão de término da obra é de aproximadamente 40 dias.

De acordo com o Prefeito de Vera Moacir Giacomelli, no período em que o projeto da obra foi encaminhado para a Câmara Municipal de Vereadores teve muita polêmica, no entanto, passado o tempo à população do município entendeu a necessidade da construção da nova sede da Secretaria de Obras.

“Estamos usando o pátio da Secretaria de Obras para construir a nova Escola. E a como nós temos o terreno no bairro Bom Jesus, estávamos ensaiando desde o ano passado para construir a garagem da Prefeitura lá. Também houve muita polêmica por parte de alguns vereadores de que lá neste terreno seria uma área de APP (Área de Preservação Permanente), que tinha banhado que tinha rio. E hoje a sociedade entendeu, e os próprios vereadores entenderam que não é uma APP, que não tem nascente de água. E estamos construindo lá a sede da Secretaria de Obras em que estamos investindo cerca de R$ 700 a 800 mil reais. Valor que foi arrecadado do IPTU. Então levando a garagem para o Bom Jesus, vai acabar a poeira, feita pelos maquinários e veículos pesados da Secretaria de Obras no Sol Nascente”, destacou o Moacir.

O barracão mede 25 por 80 metros. A estrutura foi feita pré-moldada com estrutura metálica, que já está sendo finalizada. Agora será iniciada a parte do fechamento das salas onde será instalado o escritório da Secretaria com banheiro. E outras três salas que serão utilizadas como a oficina e almoxarifado. O local ainda vai contar com lavador para os veículos e maquinário público.

Ainda segundo o gestor municipal os maquinários e os veículos terem um lugar mais adequado para serem guardados, sendo retirados do sol e do relento. “As máquinas já vão sair do sol e do sereno e serão guardadas em um local mais adequado coberto. E é isso que nós precisamos concentrar os veículos e as máquinas em um único local. E eu tenho certeza que população reconhece o trabalho que a administração vem desenvolvendo no Município de Vera e pela população verense”, concluiu o Giacomelli.

Por Dieny Vieira