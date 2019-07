/ / Prefeitura de Vera recebe nova retroescavadeira que reforçará trabalho de Secretarias

A retroescavadeira foi adquirida através de emenda parlamentar e contrapartida da Administração Municipal

A Prefeitura Municipal de Vera/MT, recebeu na manhã desta segunda-feira (08), uma retroescavadeira nova. A máquina foi adquirida por recursos de emenda, do então parlamentar do deputado federal Adilton Sachetti (PRB) através da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia ( Sudam ), entidade autárquica vinculada ao Ministério do Interior, e contrapartida da Administração de Vera.

A máquina custou em torno de R$ 220 mil reais, tendo uma contrapartida da Prefeitura de Vera de cerca de R$ 60 mil. A retroescavadeira foi recebida pelo Prefeito Moacir Luiz Giacomelli, que expôs que a mesma irá ser usada pelas Secretarias de Obras e Agricultura para atender a população verense no que for necessário.

“Adquirimos esta retroescavadeira através da emenda parlamentar do deputado Adilton Sachetti, que era só para a compra de maquinário ou equipamentos. E fizemos a escolha de adquirir esta retroescavadeira que vai atender a população de Vera no que for preciso sendo usada pelas Secretarias de Obras e Agricultura. É a administração de Vera trabalhando sempre em prol da sociedade”, finalizou o prefeito.

Por Dieny Vieira