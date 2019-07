/ / Prefeitura de Guarantã do Norte-MT e Caixa assinam contrato de financiamento para asfaltamento da Avenida Lions Clube Internacional no Bairro Aeroporto

O Govern o Municipal de Guarantã do Norte e a Caixa Econômica Federal assinaram, na manhã de quinta-feira (18), contrato de financiamento no valor de R$ 2.529.036.60 (dois milhões, quinhentos e vinte e nove mil, trinta e seis reais e sessenta centavos), no âmbito do Programa Avançar Cidades – Mobilidade Urbana do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). O recurso será investido nas obras de infraestrutura e asfaltamento da Avenida Lions Clube Internacional no Bairro Aeroporto.



O ato de assinatura ocorreu na Sala de Reuniões da Prefeitura com a presença de autoridades municipais, empresários, lideranças políticas e a imprensa local. Estiveram presentes o Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal Moacyr do Espirito Santo e o gerente da agência da Caixa de Guarantã do Norte Eduardo Rheiner Faleiro



O valor total do financiamento é de R$ 2.146.457.94 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e a contrapartida financeira do Município é de R$ 382.578,66 (trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e seis centavos). O recurso será liberado conforme a execução da obra.



De acordo com o gerente geral da Agência da Caixa de Guarantã Eduardo Rheiner Faleiro, o financiamento terá carência de 12 meses para pagamento, sendo o montante dividido em 240 parcelas mensais com taxa de juros de 6% ao ano.

"A Caixa se sente muito feliz de estar participando do desenvolvimento de Guarantã do Norte. É uma obra importantíssima para o município que vai levar asfalto na Avenida Principal do Bairro Aeroporto onde terá toda infraestrutura", comentou.

O Superintendente Regional da Caixa Econômica Federal Moacyr do Espirito Santo, disse que os recursos repassados por meio do Programa (Avançar Cidades) Pró-Transportes (Operações com Estados, Municípios e Distrito Federal), são para financiamento de obras de mobilidade urbana visando oferecer a melhoria da qualidade de vida à população local. Segundo Moacyr, com a regularização e as prestações de contas em dia Guarantã do Norte hoje tem condições de captar mais recursos federais.

"O município tem uma quantidade de convênios e de repasse que estão sendo encaminhados. Tivemos no passado algumas pendências que precisavam de uma atitude do governo municipal que foram efetivamente tomadas e sanadas toda as situações que encontravam com problemas. Hoje a situação do município se encontra muito bem perante a Caixa Econômica e os convênios que possibilita a buscar novos recursos", salientou.

A OBRA AGORA JÁ SERÁ LICITADA

O prefeito Érico Stevan Gonçalves comemorou a assinatura do contrato e disse que isso permitirá que seja feito abertura do processo licitatório da obra nos próximos dias. "Há muito tempo esperamos por isso, mas era impossível fazer com recursos próprios. Buscamos então esse financiamento, essa linha de crédito do Programa Pró-Transportes, que é muito almejada por muitos municípios e poucos conseguem. Fomos atrás, a Câmara também aprovou, e estamos hoje colhendo os frutos da confirmação deste financiamento para podermos fazer essa obra que consideramos ser de suma importância para o Bairro Aeroporto. Depois dessa vamos pleitear, junto ao Estado, mais recursos para dar continuidade de mais asfaltamento urbano", destacou Érico Stevan. Da Assessoria