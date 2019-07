/ / Policiais apreendem 500 kg de drogas; duas menores comandavam tráfico

A Delegacia Especializada de Roubos e Furtos apreendeu, hoje, em Rondonópolis, meia tonelada de maconha. 357 tabletes estavam em uma casa no bairro Santa Clara, onde havia duas adolescente – 16 e 17 anos. A Polícia Civil descobriu que elas alugaram a residência, eram as responsáveis por guardar a droga e pela ‘vigilância’ e após vários dias de investigações e, esta manhã, a equipe abordou as duas e fez a grande apreensão. O quarto estava praticamente lotado de maconha.

“Os indícios apontam que as meninas alugaram a casa, para facilitar a distribuição e comércio de entorpecentes nas proximidades, praticado pelos comparsas maiores de idade”, informa a polícia. Elas prestaram depoimentos e serão apresentadas à justiça competente da Vara Especializada da Infância e Juventude de Rondonópolis.

Há cerca de dois meses, a infratora de 16 anos, foi a responsável por um acidente de trânsito ocorrido nas proximidades quando conduzia um veículo Duster carregado com cerca de 500 quilos de maconha pela rodovia, quando veio a capotar o veículo. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu o acidente, mas quando chegou ao local ela fugiu, abandonando o automóvel e a carga.