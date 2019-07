/ / Polícia Federal prende em hotel dois traficantes com 110 kg de pasta base de cocaína

Policiais Federais apreenderam, hoje de madrugada, cerca de 110 quilos de pasta base de cocaína, que estavam em um carro e uma caminhonete com fundos falsos. Dois traficantes, 24 e 26 anos, foram presos em um hotel. A PF descobriu que eles estavam trafegando em uma rodovia no Médio Norte, na região de Barra do Bugres, e pararam em um hotel.

A S-10 prata e o VW Fox cor preta, ambos com placa de São José do Rio Preto (SP) estavam no estacionamento do hotel e os dois presos no mesmo apartamento. Após revista preliminar nos veículos, os policiais constataram várias alterações no assoalho e na caçamba que foram serrados. Eles encontraram os tabletes de cocaína e levaram os veículos até uma oficina para cortar a lataria e retirar todo o entorpecente.

Os traficantes e a droga foram levados para a superintendência de Polícia Federal em Cuiabá e foram indicados em flagrante por tráfico de entorpecentes. Durante o interrogatório, os presos confirmaram que o entorpecente foi trazido da Bolívia e entregue num matagal entre os municípios de Curvelândia e Mirassol D’Oeste, e seriam levados para o Sudeste do país.