/ / Policia de Guarantã do Norte realizou operação Memitismo e prende oito

Em uma operação intitulada "Memitismo", onde contou com o apoio das policias de Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Matupá e Guarantã do Norte, onde foram compridos 8 mandato de busca e apreensão, expedida pelo Juiz de Guarantã do Norte, Dr. Diego Hartman.





A Operação teve o comando do Delegado da Polícia Civil Waner do Santos Neves, onde resultou na apreensão de três menores e a prisão de cinco acusados de trafico. Além da apreensão em uma quantia de droga, como análoga a pasta base de Cocaína e maconha, aproximadamente três mil em dinheiro, vários celulares, balança de precisão, munição de arma de fogo e vários outros objetos.





Um dos suspeitos preso em entrevista, alegou que, não é traficante e sim usuário. "Estava em casa ainda dormindo, quando acordei os policias já estavam dentro da minha casa, realizaram uma revista e só encontrou um pouquinho de droga que nem eu mesmo lembrava que eu tinha, eu sou usuário e não traficante", se defendeu o acusado Alan Douglas.





Ao fazer uma avaliação da operação o Delegado Dr. waner, disse que a operação foi muito aproveitosa, uma vez que, retirou oito pessoas com envolvimento com droga de circulação do meio da sociedade. "Cumprimos no total de dez mandato de busca, sendo que, oito foram cumpridos em Guarantã do Norte e duas na vizinha cidade de Novo Mundo", relatou o Delegado.





Os suspeitos presos são: Alam Douglas, Eduardo krupink, Mailon Eligier, Janete Ferreira e Aldenis Albuquerque, e mais três menores. Os suspeitos estarão passando pela audiência de custódia.

Por Célio Ribeiro?Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)

O acusado Alan Douglas, disse que é apenas usuário