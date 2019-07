/ / Palmeiras perde do Inter nos pênaltis e está eliminado da Copa do Brasil

O Palmeiras está eliminado da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira, no Beira-Rio, o time alviverde passou longe de repetir as suas costumeiras atuações seguras, viu o Internacional devolver o 1 a 0 do primeiro duelo e ainda perdeu a disputa por pênaltis por 5 a 4, pelas quartas de final do torneio nacional.

Com o resultado, o Palmeiras vê uma invencibilidade de 17 jogos oficiais ruir. Já o Internacional enfrentará o Cruzeiro nas semifinais da Copa do Brasil. Em outra partida disputada nesta noite, a Raposa perdeu por 2 a 0 para o Atlético-MG, mas avançou graças à vitória por 3 a 0 no jogo de ida. As datas dos confrontos e os mandos de campo serão definidos em sorteio.

Agora, Palmeiras e Internacional voltam suas atenções para a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 19 horas (de Brasília) do próximo sábado, o Verdão defende a liderança diante do Ceará, na Arena Castelão, enquanto o Colorado enfrentará o arquirrival Grêmio no Beira-Rio.

Gazeta Esportiva (foto: Ricardo Duarte/SCI)