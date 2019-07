/ / Observatório registra mais um tremor de terra no Nortão; 2 graus na escala Richter

O tremor de terra foi registrado pelo Observatório Sismológicos (Obsis) da Universidade Nacional de Brasília (UnB), em Porto dos Gaúchos (248 quilômetros de Sinop). Consta no relatório Obsis que duas estações detectaram o terremoto do tipo natural de 2,4 graus na escala Richter (que serve como parâmetro para dimensionar abalos sísmicos), ontem, por volta das 20h, próximo da MT-220. Não houve profundidade para causar danos em residências.

O município já registrou entre 2016 até agora, mais de 16 tremores de terra. Consta no histórico da UnB, que a magnitude média dos abalos é de até 2,4 graus na escala Richter. A região é nacionalmente conhecida pelos pesquisadores por ter registrado o maior tremor do Brasil, em 1950, quando um abalo de magnitude de 6,9 graus ocorreu na Serra do Tombador, a cerca de 100 quilômetros da cidade. Apesar de ter sido considerado de forte impacto, o tremor não trouxe danos à população.

O primeiro foi em Juara e atingiu 2,2 graus e o segundo, em Pedra Preta foi de 2,1 graus. Ambos não causaram danos. Em maio, o observatório também registou tremor de terra de 2,2 graus em Nova Lacerda.