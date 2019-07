/ / Nova Santa Helena sedia Dia de Campo sobre a Cultura do Café

Secretário Estadual de Agricultura e Presidente da EMPAER anunciam doação de mudas melhoradas geneticamente para formação de Viveiro.

O Secretário Estadual de Agricultura Familiar, Silvano Amaral, esteve participando neste sábado (27) do Dia de Campo de Cafeicultura no município de Nova Santa Helena-MT.

A Comitiva da SEAF-MT e EMPAER-MT foi recebida pela Prefeita Terezinha Carrara, Secretários Municipais, Vereadores, Produtores Rurais, Empresários, Representantes de Cooperativas, Instituições Financeiras e Lideranças Políticas.

Na propriedade dos produtores Jamil Pinheiro e Moacir Carrara, localizada as margens da rodovia BR-163, aconteceu a visitação técnica em uma área de plantio experimental de um hectare de aproximadamente 1 ano e 8 meses, que por sua vez já está em plena floração, fator determinante para previsão de colheita positiva que pode chegar a 100 e até 120 sacas, com uma renda estimada de R$ 25.000,00.

As mudas melhoradas geneticamente pela EMBRAPA-RO foram adquiridas por meio de Cooperação Técnica pela SEAF-MT e toda Assistência Técnica foi prestada pela EMPAER-MT em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura de Nova Santa Helena com foco nos fatores climáticos, boas práticas de manejo, sistema de irrigação, tratos culturais de adubação, controle de pragas e na formação da lavoura com mudas clonais para garantir uniformidade e maior produtividade, e futuramente no contexto de colheita, beneficiamento e comercialização.

O Secretário Estadual, Silvano Amaral, anunciou a disponibilização de 5.000 mudas de 10 variedades para o Viveiro e Campo Experimental de Café Clonal que tem maior precocidade de produção, baixo índice de defeitos agronômicos, práticas mais simples de manejo e menor custo de produção. Com isso haverá a ampliação do número de pequenos agricultores beneficiados no Programa Mato Grosso Produtivo Café.

A Prefeita Terezinha Carrara destacou que os cafeicultores estão ansiosos para a chegada da colheita desta primeira safra e afirmou que as parcerias com a SEAF-MT, EMBRAPA e EMPAER são benvindas para o fortalecimento desta cadeia produtiva que colocará Nova Santa Helena em destaque no cenário de cafeicultura no estado, gerando empregos, renda e o fortalecimento econômico e social da cidade.

Estiveram presentes no Dia de Campo sobre a Cultura do Café, o Presidente da EMPAER-MT, Renaldo Loffi (Alemão) e a Diretora de Diretora de Assistência Técnica e Extensão Rural Selma Morais, além de representantes da COOPERNOVA, COOGAVEPE, Bando do Brasil, Cooperativa de Crédito Sicredi, Vereadores , dentre outras autoridades e personalidades ligadas ao setor produtivo municipal de Nova Santa Helena.

“A cultura do café está sendo muito bem sucedida, e agora com os incentivos por meio da entrega de mudas melhoradas geneticamente, assistência técnica em campo, solo e clima favoráveis, o nosso município absolutamente se tornará uma referencia nesta cadeia produtiva. É importante que se diga que as instituições financeiras já declararam que possuem linhas de crédito para investimento e custeio. Gradativamente estaremos estruturando o Viveiro de Mudas Municipal e adquirindo novas patrulhas agrícolas mecanizadas, kits de irrigação e outros equipamentos para aumentar a produção”, enfatizou o Secretário de Agricultura de Nova Santa Helena, Carlos Carrara.

Da Assessoria