/ / Na reta final de preparação, carateca Douglas Brose foca no bicampeonato dos Jogos Pan- Americano

Faltando onze dias para o início dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, o carateca Douglas Brose intensifica seus treinamentos visando a conquista da sua segunda medalha de ouro na competição.





Atual campeão da categoria Kumite até 60kg, Brose treina até o próximo dia 24 em Florianópolis antes de partir para o Rio de Janeiro, onde se apresentará à seleção brasileira. “Estamos trabalhando muito forte para chegar em Lima e poder representar o nosso país da melhor maneira possível. Não só o Douglas Brose, mas tenho certeza que todos os componentes da seleção brasileira de karatê vão fazer um excelente papel na competição”, projetou Brose, que, além de ser capitão do Brasil, é terceiro-sargento do Exército Brasileiro.





Um dos maiores nomes do esporte no mundo, o bicampeão mundial Douglas Brose conta com uma inspiração dentro de casa para buscar essa segunda medalha de ouro. Lucélia Brose, sua esposa e técnica, possui quatro conquistas de Jogos Pan-Americanos. “Ela é a minha maior incentivadora. Uma vencedora e um exemplo de mulher e atleta. Não vou conseguir alcançá-la no número de conquistas de Pan, mas vou tentar diminuir essa diferença”, brincou Brose.





Campeão na sua categoria em todas as competições oficias da World Karatê Federation (WKF): Campeonato Brasileiro, Campeonato Sul-Americano, Jogos Sul-Americanos, Pan-Americano, Jogos Pan-Americanos, Campeonato Mundial e Jogos Mundiais, Douglas Brose segue em busca da tão sonhada vaga nas Olimpíadas de Tóquio. “Alguns resultados nessa temporada não foram como eu imaginava, mas sigo me preparando e buscando essa vaga que coroaria toda a minha carreira como atleta de karatê”, finalizou Douglas.







Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa Foto Anexada: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

