/ / Musa do Internacional, Yanna Oliveira diz que não gosta de seguir padrões

Por Vanessa Haddad

Musa do Internacional, Yanna Oliveira posa de lingerie e dispara: "A mulher sexy, que não se prende a valores e padrões, faz transparecer o machismo de muitos"Musa do Internacional, Yanna Oliveira mostrou que está batendo um bolão em um ensaio sensual. Nos cliques ousados, a gata aproveitou para fazer constatações."A mulher sexy, que não se prende a pudores e padrões, faz transparecer o machismo de muitos, inclusive outras mulheres. Não é porque gosto de sensualizar em ensaios e uso looks que revelam o corpo que sou uma mulher fácil. Estes julgamentos, apesar de parecerem ultrapassados, ainda persistem", afirma a beldade.A loira ainda fala que quem constitui estes padrões foram os homens."Muitos ainda apontam esta é para casar, esta é para passar uma noite, apenas com base em paradigmas, que eles mesmo criaram. Isto é machismo, fazer juízo de valor antes de conhecer a mulher", conclui a musa.