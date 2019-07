/ / Mulher que empurrou Padre Marcelo ao vivo sofre duro castigo

Neste domingo, 14 de julho, as imagens que mostram o Padre Marcelo Rossi sendo empurrado do altar por uma fiel, rapidamente, acabaram viralizando. O caso aconteceu durante uma missa para cerca de 50 mil pessoas. A missa era transmitida ao vivo, quando por volta das três da tarde, a mulher invadiu o palco, que estava montado na cidade de Cachoeira Paulista.

Segundo o G1, a mulher teria conseguido furar a segurança, empurrando o religioso na altura da cintura. Ele acabou caindo do local. No momento da queda, a missa era exibida pela Canção Nova. A direção de televisão tirou as imagens do palco e acabou colocando em torno da plateia, que parecia chocada com o que tudo aconteceu.

Não há detalhes sobre o estado de saúde do padre, no entanto, ele não teria sofrido ferimentos graves durante a missa, que já estava no seu trecho final.

Padre Marcelo Rossi decide não prestar queixa contra fiel que o atirou de palco

De acordo com a Polícia Militar, que entrou em contato com o G1, o castigo da mulher acabou chegando. Isso porque, logo após a iniciativa contra o padre, ela foi encaminhada para a delegacia de Lorena para o registro do caso. A PM informou que a ocorrência está sendo feita pela Canção Nova porque o Padre Marcelo Rossi decidiu não registrar a agressão.

A mulher em questão não teve o nome identificado, mas teria 40 anos de idade. Pessoas que estavam com ela disseram que a protagonista das imagens teria problemas mentais. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais. Fiéis dizem que oram por Padre Marcelo.

Da Redação