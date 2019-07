/ / MT tem concursos para níveis médio, técnico e superior

Mato Grosso conta com concursos em aberto para diversas áreas e níveis médio, técnico e superior. Confira abaixo as oportunidades ofertadas e salários ofertados.

Por Viviane Saggin

A autarquia Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal de Cáceres (225 km a Oeste de Cuiabá) divulgou inscrições para seu concurso público para preenchimento de 27 vagas para diversos cargos. Os salários vão de R$ 1.377,24 a R$ 4.968,31. As inscrições começam no dia 5 de agosto e seguem até dia 8 de setembro e a taxa varia conforme a formação do candidato, sendo R$ 80 para nível médio e técnico e R$ 100 para nível superior.









Os candidatos que necessitarem da isenção da taxa devem solicitar no portal da UFMT. O certame terá prova objetiva para todos os cargos, sendo realizada no dia 13 de outubro no período da manhã para nível médio/técnico e à tarde para nível superior. Para nível superior as vagas são para advogado, contador, controlador, engenheiro químico, engenheiro sanitarista e técnico em desenvolvimento de sistemas e aplicações.





Aqui Para nível médio/ técnico são ofertadas vagas para assistente administrativo, auxiliar de encanador, encanador, operador de ETA e técnico eletromecânico. Confirao edital completo.





Cuiabá

A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, por meio do edital 01/2019, abriu concurso para três vagas de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado. O concurso será realizado pela Fundação Carlos Chagas, oferecendo salário de R$ 28.884,19. Foram reservadas 10% das vagas a candidatos com deficiência, em acordo ao artigo 22 da Resolução CSMP 28/2011 e LC 144/2002. Candidatos autodeclarados negros possuem reserva de 20% das vagas.





via http://www.concursosfcc.com.br O valor das inscrições,, é de R$ 280 e o prazo se encerra no dia 31 de julho de 2019 (horário de Brasília). O concurso será composto de provas preambulares objetivas, discursivas, oral e de títulos. A primeira será dia 1 de setembro de 2019.





A lista de convocados para inscrição definitiva será divulgada nos sites do Ministério Público e da FCC, bem como datas, horários e local de exames médicos e psicotécnico. Os candidatos aprovados nessa fase, serão submetidos à prova oral e investigação de vida pregressa.





Campo Verde

Reprodução



A prefeitura municipal de Campo Verde (131 km ao Sul de Cuiabá) está com inscrições abertas para o concurso público que visa ocupar 49 vagas imediatas em cargos de níveis fundamental, médio e superior, sob o regime jurídico estatutário, além de formar cadastro de reservas. Sendo que 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, em cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras.





Os salários vão de R$ 1.217,37 a R$ 13.862,31, em jornadas de 24 a 40 horas por semana. O certame está sendo realizado pela empresa KLC - Consultoria em Gestão Pública.





As oportunidades são para: arquiteto, artesão, assistente social, atendente de biblioteca, atendente de farmácia, auxiliar administrativo, auxiliar de contabilidade, auxiliar de laboratório, auxiliar de saúde bucal, bibliotecário, bioquímico, conciliador de defesa do consumidor, contador, controlador interno, dentista, educador físico, educador social, eletricista, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, farmacêutico, fiscal, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, mecânico, médico clínico geral, médico veterinário, motorista, nutricionista, operador de máquinas, procurador municipal, professor de várias modalidades, psicólogo, técnico administrativo educacional, técnico agrícola, técnico em enfermagem, técnico em informática, técnico em segurança do trabalho e terapeuta ocupacional.





http://www.klcconcursos.com.br Os interessados devem se inscrever até às 23h59 do dia 30 de julho de 2019 pelo site. Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de R$ 50 nível fundamental; R$ 70 nível médio; R$ 100 nível superior.





A seleção será por meio de prova escrita objetiva, composta por questões de conhecimentos específicos, conhecimentos gerais, língua portuguesa e matemática. Haverá prova prática, para o cargo de motorista e professor.





Além disso, haverá prova de títulos para os cargos de arquiteto, assistente social, bibliotecário, bioquímico, conciliador de defesa do consumidor, contador, controlador interno, dentista, educador físico, educados físico, educador social, enfermeiro, engenheiro agrônomo, engenheiro civil, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral/PSF, médico veterinário, nutricionista, procurador municipal, professor (todas as áreas), psicólogo e terapeuta ocupacional.





O certame valerá por dois (2) anos, a partir da homologação final dos resultados, sendo renovável por mais 24 meses, a critério da administração.





Figueirópolis d'Oeste

A prefeitura de Figueirópolis d'Oeste (406 km ao Norte de Cuiabá) abriu o edital nº 01/2019 de concurso com a oferta de 15 vagas em cargos de todos níveis de escolaridade. Os aprovados receberão entre R$ 1.306,18 a R$ 15.367,15, em regimes de trabalho de 20 a 40 horas por semana. O certame está sendo organizado pela empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial.





http://www.figueiropolisdoeste.mt.gov.br As vagas são para agente administrativo, assistente social, agente de combate a endemias, fiscal ambiental, fiscal de vigilância sanitária, gestor de frotas, motorista, médico clínico geral, operador de maquina pesadas, psicólogo e técnico de enfermagem. Os interessados devem se inscrever até 1 de agosto de 2019, pelo site





A seleção será por meio de prova objetiva, para todos os cargos, e por prova prática, apenas para Motorista e Operador de Máquinas. Ambas etapas possuem caráter eliminatório e classificatório. O certame valerá por dois (2) anos, a partir da data da publicação da homologação do resultado, sendo renovável por mais 24 meses.





Sapezal

A prefeitura de Sapezal (480 km a Noroeste) está com inscrições abertas para o concurso público para preenchimento de 56 vagas em cargos de níveis alfabetizado, médio e superior, além de formar cadastro de reservas. Sendo que 10% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência, em cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. O certame está sendo realizado pelo Instituto Brasil.





As vagas são para agente de inspeção, eletricista predial, fiscal sanitário, fisioterapeuta, médico clínico geral, veterinário, motorista de ambulância, motorista de transporte escolar, motorista de veículos pesados, nutricionista, operador de máquinas leves, psicopedagogo, secretário escolar, técnico consultório odontológico, técnico em desenvolvimento infantil, técnico em enfermagem, técnico em segurança do trabalho e técnico em turismo.





Os salários vão de R$ 1.673,70 a R$ 17.650,63, em jornadas de 20 a 40 horas por semana. As inscrições ocorrem até o dia julho pelo site http://www.institutobrasil.net.br.





Os valores das inscrições variam de acordo com as vagas disputadas, sendo de: R$ 70 até o nível fundamental, R$ 100 nível médio, R$ 130 nível superior. Os candidatos serão selecionados por meio de prova escrita objetiva, composta por questões de Conhecimentos Específicos do Cargo, Conhecimentos Gerais e Legislação, Matemática e Língua Portuguesa, além de prova prática, para o cargo de Operador de Máquinas Leves.





A prova objetiva está prevista para 1º de setembro de 2019, sem local e horário definidos. O certame valerá por dois (2) anos, a partir da data de publicação da homologação do resultado final, sendo renovável por mais 24 meses, a critério da administração.

Porto Alegre do Norte

A prefeitura de Porto Alegre do Norte (1.125 km a Noroeste) está com processo seletivo aberto para ocupar 31 vagas em cargos de níveis médio e superior, todas na área da educação.





Para o ensino médio as oportunidades são para técnico em desenvolvimento infantil (creches e apoio a aluno especial). As remunerações vão de R$ 1.039,82 a R$ 1.247,79, em regimes de trabalho de 25 ou 30 horas por semana.





http://www.itecconcursos.com.br Já para ensino superior a vagas são para professor, com atuação na zona urbana e zona rural. A remuneração é de R$ 2.399,94, em regime de trabalho de 25 horas por semana e é necessário possuir licenciatura em pedagogia. Os interessados devem se inscrever entre 20 e 31 de julho de 2019, pelo site, gratuitamente.





A seleção será por meio de prova objetiva, eliminatória e classificatória, prevista para 25 de agosto de 2019. A prova objetiva valerá 100 pontos e será composta por 30 questões, sendo 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Conhecimentos Gerais e Atualidades e 10 questões de Legislação e Conhecimentos Específicos do Cargo.





A prova objetiva terá duração de até quatro (4) horas, podendo o candidato entregar a prova somente após uma hora de seu início. Ao final, será permitido levar o caderno de questões. Serão aprovados, neste processo seletivo, os candidatos que obtiverem a nota mínima de 50 pontos na prova objetiva, desde que fiquem dentro da nota de corte para cada cargo.





J uscimeira

http://www.w2consultores.com.br Em Juscimeira (157 km ao Sul de Cuiabá) a prefeitura está com inscrições abertas para concurso público com 11 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os aprovados receberão entre R$ 1.046,69 a R$ 4.470,65, em regime de trabalho de 44 horas por semana para Operador de Máquinas Pesadas e Motorista de Veículos Grandes e de 30 horas para os demais cargos. Os interessados devem se inscrever entre 22 de julho a 21 de agosto de 2019, pelo site





Os valores das inscrições vão de R$ 60,00 e R$ 130,00. A seleção será por meio de prova objetiva, prova prática e prova de títulos, de acordo com a vaga disputada. A prova objetiva está prevista para 8 de setembro de 2019, às 9h, com duração máxima de três (3) horas. O certame está sendo realizado pela empresa W2 Auditores e Consultores.





Processo seletivo

Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), por meio do Instituto de Ciências Humanas e Sociais (ICHS) do Câmpus de Rondonópolis (212 km ao Sul de Cuiabá), abriu edital de processo seletivo de contratação de um professor substituto na área de contabilidade privada. As inscrições acontecem entre 30 de julho e 01 de agosto, no Departamento de Ciências Contábeis, das 7h às 11h e das 13h às 17h.





Os interessados devem possuir graduação em ciências contábeis e especialização lato sensu ou mestrado ou doutorado na área de ciências sociais aplicadas e apresentar as cópias do diploma ou certificado/atestado/declaração de conclusão referente ao requisito básico exigido; do RG, do CPF, do título de eleitor com quitação eleitoral, reservista (sexo masculino), PIS; comprovante de endereço e cartão do banco e currículo Lattes documentado e assinado declaração de que o candidato não foi contratado nos últimos 24 meses com fundamento na Lei nº 8.745/93 e suas alterações e formulários padrões.





Acesse o edital na íntegra O deferimento das inscrições será divulgado no dia 2 de agosto, às 17h. O sorteio do Ponto e Análise de Currículo e Títulos será realizado em 5 de agosto, às 8h, sendo obrigatório o comparecimento dos candidatos, sob pena de eliminação. A prova didática será realizada no dia seguinte, no mesmo horário. Todas as etapas acontecem no departamento de ciências contábeis. O resultado será divulgado em 07 de agosto, a partir das 08h, no mesmo local.