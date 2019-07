/ / MT tem apenas 3 deputados com voto definido sobre Previdência

Os deputados federais por Mato Grosso ainda estão em cima do muro quando o assunto é a reforma da Previdência, que tramita na Câmara Federal. Dos oito parlamentares, apenas 3 já possuem voto definido. O projeto foi encaminhado na quinta-feira (04) para votação em plenário, após aprovação na Comissão Especial para o tema, porém, ainda não anunciada quando o projeto entrará na pauta.





Por enquanto apenas Nelson Barbudo (PSL) é totalmente favorável ao projeto da reforma. Dr. Leonardo (SD) e Rosa Neide (PT) estão do outro lado do cabo de guerra com voto contrário.





No meio de campo, Emanuel Pinheiro Neto (PTB), José Medeiros (PODE) e Neri Geller (PP) manifestaram apoio parcial e com os destaques e mudanças que ainda podem acontecer no projeto, o voto pode ser modificado.









Quem ainda não se manifestou e afirma apenas que está analisando a questão são os deputados Carlos Bezerra e Juarez Costa, ambos do MDB.





Entre os partidos que mais apoiam o projeto estão o PSL, do qual o presidente Jair Bolsonaro faz parte, o PSDB e o PP. Entre os partidos contrários à reforma da Previdência estão o PT, o PDT e o PSB. O maior percentual de indecisos está no PRB e PL.





A proposta de emenda à Constituição (PEC) 6/19, também conhecida como reforma da Previdência foi apresentada pelo governo ao Congresso em fevereiro. Mesmo com a aprovação na Comissão Especial, foram feitas 19 destaques de bancadas e 88 individuais com sugestões de alterações no texto do projeto.

Da Redação