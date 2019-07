/ / Moradora de Guarantã do Norte foi presa com 15 KG de maconha próximo de Sorriso

No último sábado (27/07/19) a moradora de Guarantã do Norte/MT, R.D.S.M de 35 anos foi presa pela a equipe do Grupo de Patrulhamento Tático – GPT, que fazia rondas na BR 163 quando, no KM 694, município de Sorriso/MT. Segundo informações a mesma reside no Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte.





A mulher estava com uma mala parada no acostamento da rodovia pedindo carona. Os policiais decidiram realizar a abordagem e durante a aproximação a mulher demonstrou grande nervosismo, o que levou os PRFs a realizarem a revista da bagagem.





No interior da mala foram encontrados 27 tabletes de substância análoga à maconha, totalizando 15 KG. Foi dada voz de prisão em flagrante, sendo a mesma encaminhada para a Polícia Civil de Sorriso juntamente com o entorpecente apreendido.

Ela informou que pegou a droga em Lucas do Rio Verde/MT e que levaria até Guarantã do Norte/MT.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Foto: Assessoria da PRF)