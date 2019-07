/ / Modelo trans Rafaela Bellucci (veja as fotos)

Bomba! A modelo transex Rafaela Bellucci vai lançar sua biografia. Nela, ela relata o período que morou na Europa, em 2006, na Copa do Mundo, quando começou a se relacionar com jogadores.

"Foi quando comecei a me relacionar com o jogador da seleção italiana da época e campeã de 2006 . No livro, falo sobre as festas privadas em Milano com jogadores brasileiros. A partir daí, não parei mais de ser maria chuteira. Depois conheci o Alex Silva pela internet, em 2008, quando ele jogava na Alemanha e eu estava na Itália. Na verdade, nem sabia que ele era jogador. Só quando ele abriu a câmera no MSN e meu amigo viu e o reconheceu. Depois, nos relacionamos", lembra a loira.

O livro também vai relatar fantasias sexuais de famosos, incluindo dominação. Rafaela, porém, não citará nomes dos rapazes.

A biografia também vai abordar viagens da trans por 12 países da Europa, 67 cidades do Brasil e países da América Latina. Ela também vai falar sobre um tema bem complexo: o tráfico de pessoas. Além de como passou a se enxergar como mulher.

"Também terá um relacionamento com um jogador gaúcho, Taison Freda, o relacionamento com um empresário famoso preso na operação Lava Jato, entre outras vivências da minha vida", completa.

Vanessa haddad