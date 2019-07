/ / Menina de 8 anos é estuprada e estrangulada em Sorriso; vizinho é preso em flagrante

Uma menina de oito anos,foi estuprada e estrangulada na noite de quarta-feira (17), em sua residência localizada no bairro São José, município de Sorriso (398 km de Cuiabá/MT). O vizinho identificado como Jonatan Nicolas Duarte, foi preso como principal suspeito de ter praticado o crime brutal.

De acordo com informações colhidas pela polícia, a criança, filha de pais separados, ficava todas as noites na casa do pai enquanto a mãe trabalhava. A família da vítima, segundo os vizinhos, é trabalhadora e cuidava da menina.

Na noite da quarta-feira, no entanto, ela teria pedido para ficar na casa da mãe para brincar com as crianças da vizinhança.

Por volta das 23h, a menina entrou para casa. Foi quando o criminoso aproveitou que ela estava sozinha, entrou e a estuprou e estrangulou. A mãe, ao chegar por volta da 1h da madrugada, se deparou com a filha desacordada. Ela ainda a levou até o Hospital Regional de Sorriso, onde foi constatado o óbito.

De acordo com o delegado André Ribeiro, o exame de necropsia feito no Instituto Médico Legal (IML) confirmou que a vítima foi abusada sexualmente e teve o pescoço quebrado.

“Todos os policiais pararam suas funções e se dedicaram a este caso. Logramos êxito em capturar o suspeito. Foi ouvido e mentiu. Começamos a juntar provas e ele acabou confessando”, relatou o delegado.

Por razões de segurança, Jonatan Nicolas Duarte, que foi autuado em flagrante por homicídio e estupro, foi transferido no mesmo dia para o presídio Osvaldo Florentino Leite, o “Ferrugem”, em Sinop (85 km de Sorriso).

Repercussão

O crime chcou a cidade de Sorriso e região. Nas redes sociais, amigos e anônimos externaram indignação.









.

FONTE: MT Notícias