/ / Mato Grosso gera mais de 7 mil novos empregos em junho

Mato Grosso fechou o mês de junho com o saldo positivo de empregos, com 7.367 postos de trabalho gerados. No ranking nacional, o estado foi o terceiro que mais gerou vagas de trabalho, atrás de São Paulo (18.262) e Minas Gerais (11.603).





No país, 19 estados tiveram saldo positivo. Na região Centro-Oeste foram registradas 10.952 vagas. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil gerou 78.436 empregos formais em junho.









Os números de empregos no primeiro semestre de 2019 são os melhores desde 2014. Este ano foram geradas 408 mil novas vagas no país.





Já comparação entre os setores no país, no mês de junho obtiveram os melhores resultados serviços (23.020 postos), agropecuária (22.702) e a construção civil (13.136). O saldo negativo, ou seja, a redução nos postos de trabalho, foi registrado no comércio (-3.007 vagas) e na indústria da transformação (-10.988).

Por Thalyta Amaral