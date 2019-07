/ / Luverdense perde para o Juventude e segue na zona de rebaixamento da Série

O Luverdense acaba de ser derrotado pelo Juventude, por 2 a 0, no estádio Alfredo Jaconi, no município de Caxias do Sul (RS). A partida foi válida pelo fechamento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C.

Jogando em casa, o Juventude saiu na frente logo aos 10 minutos da primeira etapa. Rafael Bastos foi lançado na área, viu a saída do goleiro e tocou por cobertura. No final do segundo tempo, Dalberto ampliou e decretou o resultado final.

Com a derrota, o Luverdense segue na zona de rebaixamento da Série C. Até agora, em dez jogos, a equipe soma seis empates, três derrotas e uma vitória, permanecendo em 9º lugar do grupo B, com 9 pontos. Já o Juventude assumiu a liderança da chave. O clube gaúcho tem 18 pontos, com cinco vitórias, três empates e duas derrotas.

O próximo compromisso do Luverdense será no sábado (6), no Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde, contra o Paysandu, que é 4º colocado no grupo. Já o líder Juventude vai ao Mangueirão, em Belém (PA), enfrentar o Remo, que é o 3º colocado.