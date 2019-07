/ / LIDERANÇAS DO MUNICÍPIO DE CLÁUDIA CONHECEM A USINA HIDRELÉTRICA SINOP

Impressionados, visitantes enalteceram a dimensão do Empreendimento

A Usina Hidrelétrica Sinop (UHE) Sinop recebeu nessa terça-feira, 16 de julho, a visita do prefeito do município de Cláudia (MT), Altamir Kurten, que estava acompanhado da primeira-dama e secretária de Assistência Social, Mônica Deprá e do vice-prefeito, Luiz Anselmo Feldhaus.





Empresários, lideranças religiosas, servidores públicos e representantes de associações e sindicatos do município também integraram a comitiva, a qual foi recebida pela equipe técnica da Sinop Energia, liderada pelo assessor Jurídico e Executivo, Celso Sales e o Gerente de Meio Ambiente, André Vasques.





A programação iniciou com uma palestra, na qual os visitantes receberam informações sobre as obras civis da UHE Sinop e os 41 pacotes de trabalhos do Projeto Básico Ambiental (PBA). O grupo teve a oportunidade de tirar dúvidas a respeito da fase de enchimento do reservatório, concluída em abril deste ano, e conhecer o status atual do Empreendimento. Após a palestra e orientações sobre segurança, a comitiva visitou as principais estruturas da obra, como o vertedouro, a casa de força e o Sistema de Transposição de Peixes.





O prefeito Altamir Kurten enfatizou a contribuição da Sinop Energia para o desenvolvimento do município de Cláudia. Segundo ele, a construção da UHE Sinop gerou e continua gerando diversas possibilidades de expansão econômica para a região. “Quando tivemos a iniciativa, junto com os representantes da empresa, de trazer as lideranças de Cláudia para conhecer o Empreendimento, o objetivo era proporcionar conhecimento sobre a obra em si e as ações desenvolvidas, tirar dúvidas e mostrar o retorno que este projeto já deu e ainda dará ao nosso município, tanto em impostos

como em oportunidade de negócio”, destacou. “A ideia agora é trazer mais pessoas para conhecer a hidrelétrica”, enfatizou.





De acordo com o gerente de Meio Ambiente, André Vasques, é sempre uma satisfação para a Sinop Energia receber as pessoas interessadas em saber mais sobre o projeto hidrelétrico. “A empresa tem realizado na região inúmeras ações e investimentos, os quais estão contribuindo com a expansão econômica e do conhecimento”, explicou. “A satisfação se torna ainda maior em função do fato de deixarmos esses legados para a região”, completou.





Ao fim da programação o assessor Jurídico e Executivo da Sinop Energia, Celso Sales, agradeceu a presença dos visitantes. Segundo ele, um diálogo já vinha sendo mantido com o prefeito Altamir Kurten para que a atividade acontecesse no momento mais oportuno. “A Sinop Energia tem procurado, ao longo dos anos de implantação da Usina, manter um bom relacionamento com os municípios da área de influência, contribuindo com o desenvolvimento dessas regiões, e os resultados têm sido os melhores possíveis”, afirmou. “Dessa forma pretendemos atender mais interessados em conhecer de perto o projeto, priorizando sempre a transparência”, concluiu.

Visitantes falam sobre a Usina





O presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas do município de Cláudia, Marcos Dorneles, considerou a visita à UHE Sinop excelente. Para ele, os representantes da área do comércio tiveram a oportunidade de tirar muitas dúvidas, como os investimentos feitos na obra e na execução dos programas socioambientais e a importância da Usina para o Brasil, no que se refere a geração de energia. Edson Pereira, coordenador de Projetos Humanitários do Rotary Club, disse que ficou bastante admirado com a dimensão do projeto, com a receptividade da equipe da Sinop Energia e com as informações repassadas.





Ele afirmou ainda que irá levar um pouco do conhecimento adquirido para os amigos de Cláudia. Keila Borges, presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, destacou as informações recebidas sobre as turbinas (pois nunca tinha visto uma de perto), mas especialmente sobre os trabalhos desenvolvidos pela concessionária para preservar o meio ambiente. O pastor da Igreja Batista e presidente da Associação Pestalozzi, Joel Ferreira, falou que ainda não tinha conhecido uma obra com o mesmo porte da UHE Sinop, descrevendo-a como fantástica.

