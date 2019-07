/ / Justiça coloca em liberdade homem preso em Goiás acusado de matar comerciante em Sinop

A Justiça revogou a prisão preventiva do homem de 42 anos acusado de envolvimento no homicídio de Sidivá Correia Lima. A vítima, que era proprietária de um bar, foi morta com um tiro de espingarda, em setembro de 2004. O acusado foi preso, este mês, em Rio Verde de Goiás.

Ao ingressar com o pedido de soltura, a defesa alegou que o réu possui residência fixa e “é pessoa trabalhadora, de modo que detém todas as condições necessárias para responder o processo em liberdade”. A juíza Rosângela Zacarkim, da 1ª Vara Criminal de Sinop, acatou o pedido.

“Não se pode perder de vista que a defesa acostou cópia do endereço correto onde o réu possa ser localizado, esclarecendo, ainda, que este possui ocupação lícita. Nota-se que durante todo o período em que permaneceu em liberdade, o requerente não incorreu em novas práticas delituosas, inexistindo qualquer outro registro criminal em seu desfavor, fatores estes que, aliados à sua primariedade, demonstram, por ora, que não pretende se furtar à aplicação da lei penal”, disse a magistrada.

O acusado responde ação penal por homicídio qualificado, cometido por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra pessoa maior de 60 anos.

