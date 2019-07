/ / Julio Rusch vibra com primeiro título pelo Figueirense e mira acesso: “Lutaremos até o fim”

O Figueirense deu uma pausa na sua preparação para a sequência do campeonato brasileiro da Série B por um bom motivo: conquista de título. A equipe, dirigida por Hemerson Maria, disputou na noite de ontem (4), no estádio Orlando Scarpelli, a Recopa Catarinense, que reuniu o Furacão, campeão catarinense de 2018, e o Brusque, atual campeão da Copa Santa Catarina.





Com um gol do atacante Rafael Marques na etapa complementar, o alvinegro venceu, por 1 a 0, e ficou com o título da primeira edição do torneio. Feliz pelo seu primeiro título com a camisa do Figueirense, o meia Julio Rusch elogiou o elenco alvinegro.





“Todo título é importante e fica marcado na carreira dos jogadores e do clube. Estamos muito felizes por ter conseguido conquistar esse troféu. O nosso grupo é muito coeso e sabemos onde queremos chegar”, destacou Rusch, que mostrou versatilidade ao entrar na segunda etapa na lateral esquerda.

A partir de agora, as atenções estão voltadas totalmente para a sequência da Série B. A dois pontos do G4, o Figueirense quer retomar a competição mostrando o bom futebol das últimas partidas antes da parada para a Copa América.





“Acredito que estamos utilizando bem essa parada. O professor Hemerson é perfeccionista e está sempre tentando ajustar algo que ele entende não estar funcionando bem. Chegaram novas peças e o grupo está mais forte. Temos certeza que lutaremos até o fim na busca por uma vaga na elite do futebol brasileiro”, finalizou Rusch.

A próxima partida do Alvinegro está marcada para o dia 13, às 11 horas, contra o América-MG, em Belo Horizonte (MG).





Foto Anexada: Divulgação/Figueirense Foto Anexada: Divulgação/Figueirense

Assessor de Imprensa