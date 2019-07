/ / Juiz mantém prisão de caminhoneiro que matou colega após "briga" por vaga para abastecer em Matupá

O juiz Roger Augusto Bim Donega, em substituição legal pela Comarca de Matupá, converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante do idoso Darci Rocha, de 70 anos, acusado de matar a tiros seu colega de profissão Valdeci dos Santos no último sábado (20), durante uma briga por vaga para abastecer veículos. O magistrado citou que a idade avançada, e várias passagens na polícia, não impediram o suspeito de cometer o crime.





À polícia o caminhoneiro confessou a autoria, mas argumentou que havia sido agredido com socos e uma barra de ferro e, por isso, teria atirado. Disse ainda não lembrar de ter acertado o primeiro tiro, mas como a vítima ainda reagia, fez mais disparos.





O juiz plantonista considerou que a materialidade e os indícios de autoria do crime estão presentes nos autos. Ele ainda citou que o suspeito, após cometer o crime, teria estacionado seu caminhão na borracharia e fugido a pé.

"Ademais, no decorrer da confecção do boletim de ocorrência a guarnição de apoio da polícia, em ato contínuo, conseguiu localizar o flagranteado na região de mata atrás do posto onde ocorrera o ilícito penal. Além do mais, os depoimentos testemunhais que presenciaram o momento em que o indiciado praticou o crime de homicídio contra a vítima Valdeci dos Santos, o que demonstra a sua potencial periculosidade" disse o juiz.





O magistrado disse ainda que, "apesar da idade avançada do autuado, percebe-se de acordo com os antecedentes criminais, anexo a esta decisão, que o mesmo possui várias incursões na seara criminal. Diante disso, nem a senilidade foi um óbice à prática de um crime".





Ele então entendeu que a manutenção da prisão se fez necessária para a manutenção da ordem pública, em razão da repercussão causada pelo crime, e converteu a prisão em flagrante de Darci Rocha em prisão preventiva.

Fonte: Olhar Direto