/ / Jornal Espanhol revela que Neymar se ofereceu ao Barcelona e mais 4 times

O jornal Mundo Desportivo, da Espanha, afirmou nesta quarta-feira (17), que nos últimos meses Neymar se ofereceu para jogar em pelo menos cinco grandes clubes europeus.





Além do Barcelona, que é a prioridade do brasileiro, ele procurou Real Madrid (Espanha), Juventus (Itália), Bayern de Munique (Alemanha) e Manchester United (Inglaterra), antes de o time inglês perder a vaga na Liga dos Campeões da Europa 2019/20.





De acordo com a publicação, se o jogador quiser mesmo o Barcelona, vai ter de pedir desculpas por ter saído do clube em 2017 e abrir mão de uma ação que tem contra os espanhóis, referente à renovação de seu primeiro contrato com o time.

Além disso, o PSG poderia escolher jogadores do elenco catalão com valores que cheguem a 170 milhões de euros (aproximadamente R$ 717 milhões), desde que o Barça estivesse disposto a liberá-los.

Com essa dificuldade, um dos representantes de Neymar já procura outros times, que disputem competições mais fortes que o Campeonato Francês.





Franceses sabiam do desejo do atacante

O camisa 10 não escondeu no PSG a intensão de ir embora da França. Na última terça-feira, após um amistoso, o treinador Thomas Tuchel afirmou que todos sabiam o desejo de Neymar.





"Sabíamos desde antes da Copa América. Eu não sei o que vai acontecer agora, pois é entre o clube e Neymar. Estou calmo e não interfiro, não é meu assunto. Eu sou o treinador e ele é meu jogador, então fiquei desapontado com a ausência dele na semana passada, isso está claro. Se ele estiver no vestiário, vai ser meu jogador e eu vou trabalhar com ele. Mas estou pronto para tudo e temos que ser flexíveis", explicou o técnico alemão.





Pré-temporada na China

Mesmo diante de toda essa novela, Neymar vai ter de viajar com o Paris para a China. Lá, o clube vai fazer parte da pré-temporada e jogar a final da Supercopa Francesa, contra o Rennes, no dia 3 de agosto.