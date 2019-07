/ / Jonathan vê Atlético Goianiense ‘inteligente e forte’ dentro de campo e projeta “mais uma pedreira” na Série B

Um clássico e na sequência um adversário direto do grupo dos primeiros da Série B. E o Atlético Goianiense passou por esses dois compromissos com ‘grandes resultados’. É o que garante um dos líderes da equipe, o lateral-direito Jonathan – desde 2016 no clube.

O Dragão primeiro encarou o Vila Nova, rival local. Foi melhor, mereceu os três pontos e vibrou com um 2×0. Na sequência, fora de casa, mediu forças com a Ponte Preta.





Em Campinas, para Jonathan, fez um jogo inteligente e o empate em 0x0 ficou de bom tamanho. “Pegamos uma sequência difícil. Primeiro o Vila, é clássico e tudo pode acontecer. Vencemos com méritos e fomos confiantes contra a Ponte. Jogo difícil, na casa deles, eles querendo vencer pra desgrudar na tabela. Fomos um time inteligente e forte, marcamos bem, o empate foi justo. Foram grandes resultados. Seguimos no G4 que é muito importante”, afirmou o camisa 2.





Terceiro colocado atualmente com 18 pontos em dez rodadas, o Atlético Goianiense agora aguarda o desfecho da rodada. Já de olho no Botafogo-SP, quinto na Série B com 16 pontos e hoje com um jogo a menos. “Temos mais uma pedreira. O Botafogo-SP já liderou, tem um time forte, bem organizado. Mas vamos jogar em casa, nosso torcedor tenho certeza que vai apoiar o tempo todo. É confronto direto e vamos nos preparar da melhor forma para buscar a vitória”, finalizou Jonathan, que soma 82 compromissos com a camisa do Dragão.





Foto: Atlético Goianiense

João Ricardo Ziert,

Assessor de Imprensa