/ / IFMT lança editais com 4,5 mil vagas para cursos em Guarantã do Norte, Sinop e outras cidades de Mato Grosso

O Instituto Federal de Mato Grosso lançou três editais com 4,5 mil vagas para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, superior e técnico subsequente. As vagas são ofertadas em diversas cidades do Estado. As inscrições estarão abertas a partir do dia 29 de julho, no site da instituição.

Para os cursos técnicos integrados ao ensino médio são 3.030 vagas em 19 campi e dois centros de referência: Alta Floresta, Paranaíta, Barra do Garças, Cáceres – Professor Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Jaciara, Sorriso, Várzea Grande, Lucas do Rio Verde, Sinop, Tangará da Serra, Diamantino, Guarantã do Norte.

Para participar do processo seletivo é necessário ter concluído o ensino fundamental até a data da matrícula. As inscrições estarão abertas no período de 29 de julho a 15 de outubro.O candidato deve preencher questionário eletrônico, imprimir boleto bancário e pagar uma taxa de R$ 50. O IFMT oferece o benefício de isenção da taxa de inscrição. Os interessados devem se atentar as regras do edital, preencher o formulário de inscrição e encaminhar a documentação até o dia 16 de agosto.

O processo seletivo possui reserva de vagas (cotas) para pessoas com deficiência (PcD) e para o sistema de ações afirmativas/cotas sociais. A prova será no dia 17 de novembro, com 40 quarenta questões de Língua Portuguesa e Matemática.

Para cursos superiores são ofertadas 1.218 vagas para 18 campi e dois centros de referência: Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres – Professor Olegário Baldo, Campo Novo do Parecis, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, Confresa, Juína, Pontes e Lacerda – Fronteira Oeste, Primavera do Leste, Rondonópolis, São Vicente, Jaciara, Campo Verde, Sorriso, Várzea Grande, Diamantino, Guarantã do Norte, Lucas do Rio Verde e Tangará da Serra.

Para participar deste processo seletivo é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula. As inscrições estarão abertas de 29 de julho a 3 de outubro. O candidato deve preencher questionário eletrônico, imprimir boleto bancário e pagar uma taxa de R$ 80. A documentação para os pedidos de isenção será recebida até o dia 3 de outubro.

A prova do vestibular será no dia 24 de novembro, com o seguinte conteúdo: uma prova de redação e uma prova objetiva com 50 questões (Língua Portuguesa/Literatura, Matemática, Física, Química, História, Geografia, Biologia e Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol).

Para os cursos técnicos subsequentes (pós-médio) são ofertadas 295 vagas para 5 campi: Cáceres – Professor Olegário Baldo, Cuiabá – Bela Vista, Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva, Primavera do Leste e Sinop. Para participar deste processo seletivo é necessário ter concluído o ensino médio ou equivalente até a data da matrícula. As inscrições estão abertas de 29 de julho a 15 de outubro.

O candidato deve preencher questionário eletrônico, imprimir boleto bancário e pagar uma taxa de R$ 50. Os pedidos de isenção serão recebidos até 30 de agosto. A seleção constará de analise curricular (histórico escolar) dos três anos cursados do ensino médio. A classificação ocorrerá pela média final referente aos três anos.