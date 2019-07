/ / Hospital Estadual Santa Casa recebe os primeiros pacientes

Ao todo, cinco pacientes deram entrada na unidade. Maior demanda foi por UTI pediátrica

Secom-MT

O Hospital Estadual Santa Casa, abriu as portas na manhã desta segunda-feira (29) e recebeu seus primeiros pacientes. Dois recém-nascidos deram entrada na unidade e foram internados na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTI).

A primeira paciente, a recém-nascida, E.S.M., com 53 dias de vida, veio da cidade de Brasnorte (a 580 km de Cuiabá). A paciente foi internada na UTI Pediátrica com quadro clínico de infecção pulmonar (pneumonia). Aliviada, a sua mãe, Sady Laura Melo, destacou a satisfação pelo atendimento recebido na unidade. “Fiquei muito contente quando eles liberaram a vaga e falaram que iam buscar ela. Foi tudo muito rápido, foi muito bom, graças a Deus”, relatou a mãe.

Com apenas três dias de vida, a segunda paciente recebida no hospital foi a recém-nascida A.C., da cidade de Barra do Garças (a 516 km de Cuiabá). Segundo o prontuário, a criança apresenta um quadro de desconforto respiratório e foi internada na UTI Neonatal.

Coordenadora da UTI Pediátrica do Hospital Estadual Santa Casa, a médica Emmanuela Reis disse que a paciente do primeiro caso “chegou num estado crítico, está recebendo os primeiros cuidados na nossa unidade. Ela chegou aqui com infecção pulmonar, uma bronquiolite complicada, mas já está sendo assistida pela equipe médica”.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, esteve na unidade e acompanhou a chegada dos pacientes. Na ocasião, ele destacou que o hospital está pronto para atender demandas de todo o Estado de Mato Grosso. “Este não é um hospital apenas para a baixada cuiabana, mas é para todo o Estado de Mato Grosso. Toda a nossa equipe está muito preparada para recebê-los e logo, em um futuro breve, estarão retornando para o ceio familiar”, disse Gilberto.

A diretora do hospital, Danielle Carmona, falou sobre a chegada da primeira paciente na unidade. “A paciente chegou e já foi recebida na UTI pediátrica e está recebendo os melhores atendimentos aqui”, comentou.

Outros pacientes

Além dos recém-nascidos, a unidade recebeu mais três pacientes no final da tarde. Um paciente do Pronto Socorro de Várzea Grande foi transferido para a UTI Adulto; um paciente da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Pascoal Ramos deu entrada na UTI Pediátrica e uma paciente do município de Barra do Garças foi internada na UTI Pediátrica.

Até o fechamento desta reportagem, estava prevista a chegada de outros dois pacientes – um de Várzea Grande e outro de Barra do Garças.

Primeira etapa

De acordo com o cronograma, nesta primeira etapa serão retomados os atendimentos nas áreas de Oncologia (tratamento de câncer), Nefrologia (hemodiálise procedimento em que uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer), Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, Pediátrica e Neonatal, Pronto Atendimento Infantil, cirurgias pediátricas e cirurgia geral (dotadas de sistema de monitorização contínua, que atende pacientes em estado potencialmente grave ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos).

Outros atendimentos que integram a lista dos serviços de saúde da unidade, comtempla o Apoio e Diagnóstico Terapêutico (SADT), tais como Tomografia, Raio-X, Ultrassonografia, Densitomestria Óssea, Cateterismo, Ressonância para crianças, hemoterapia, exames laboratoriais clínico e de anátomo-patológico (usado para o diagnóstico preciso de doenças). Além de todos os serviços listados, o hospital poderá receber até 180 pacientes para internações.

Para iniciar os atendimentos da primeira etapa, o hospital possui uma escala com total de 101 profissionais na escala para atuação na área clínica: (13) anestesiologia, (1) cancecerologia/ hematologia e hematerapia pediátrica, (4) cirurgião geral, (8) clínica médica, (4) medicina intensiva, (4) medicina intensiva pediátrica, (2) medicina intensiva pediátrica e neonatal, (3) medicina intensiva pediátrica e neonatal infecto, (9) médico, (1) médico infectologista, (6) nefrologistas, (3) nefrologia pediátrica, (2) neonatologista, (10) oncologistas/cancerologistasm, (28) pediatra, (1) pediatra acumputurista e (2) pediatra de medicina intensiva.

Serviço

O Hospital Estadual Santa de Cuiabá fica localizado na Rua Clóvis Hugueney, número 141, no bairro Dom Aquino, próximo à Praça do Seminário.