/ / Hospital de Câncer de Mato Grosso promove evento em parceria com a Associação de Câncer de Boca e Garganta

O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT), em parceria com a Associação de Câncer Boca e Garganta (ACBG), convida os pacientes com diagnóstico de câncer de Cabeça e Pescoço que fazem tratamento na Instituição para participarem do evento JULHO VERDE . A ação será promovida no dia 29 de julho, às 8 horas no Auditório do HCanMT e visa conscientizar sobre os cânceres de Cabeça e Pescoço.





Na ocasião, o Hospital apresentará a equipe multidisciplinar (os multiprofissionais) que atuam no combate e tratamento do câncer de cabeça e pescoço na Instituição, com o objetivo de intercambiar conhecimentos e práticas com a equipe da ACBG. A Associação é uma organização sediada em Florianópolis/SC, que trabalha em prol dos portadores de câncer de cabeça e pescoço e seus familiares em todo o Brasil.





O Coordenador da Cirurgia de Cabeça e Pescoço do HCanMT, Dr. Erik Bustamante, acrescenta que o Hospital é o único serviço reconhecido no estado na área de atuação pelo SUS: “Este evento irá aproximar o HCanMT com entidades como a ACBG, trazendo benefícios aos nossos pacientes, desde o diagnóstico ao tratamento e reabilitação”, aponta.





As vagas são limitadas e gratuitas. Para confirmação de presença entre em contato pelo telefone (65) 3648-7575 (ramais 7605/7628).

Da Assessoria