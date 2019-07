/ / homem preso com duas armas alega que estaria sendo ameaçado, paga fiança e é liberado

O homem, tem 35 anos, e foi preso ontem à tarde, na rua João Pedro Moreira de Carvalho, no bairro São Cristóvão, por porte ilegal de armas. Policiais estavam fazendo rondas quando abordaram um veículo preto, marca e modelo não confirmados e, durante a revista, encontraram no porta malas duas espingarda calibres 28 e 36, desmontadas.

Ele disse que as armas são dele. Os policiais ainda confirmaram que o homem já responde a processo na justiça e foi encaminhado à delegacia. O investigado alegou que está sendo ameaçado e, por isso, estava com as armas.

A Polícia Civil arbitrou fiança de R$ 1 mil, ele foi liberado e as armas ficaram apreendidas.