/ / Homem agride mulher por ciúmes ao vê-la mexendo no celular

Um homem foi preso acusado de agredir sua companheira na noite de sexta-feira (12), em Rondonópolis (212 km ao sul de Rondonópolis). Ele teria ficado com ciúmes ao vê-la mexendo no celular. A vítima já o denunciou pelo mesmo motivo anteriormente.









De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima afirmou que o homem tentou tirar à força seu celular, mas ela não permitiu. Ele, então, ficou agressivo. Um dos filhos do casal, de 12 anos, tentou ajudar a mãe e também foi agredido pelo suspeito.





Para se defender, a vítima pegou um cabo de vassoura e golpeou o suspeito na cabeça. Ele reagiu com um soco no rosto. A vítima escondeu todas as facas no quintal da casa e acionou a Polícia Militar.





Ele foi encaminhado para delegacia para providências cabíveis. O suspeito afirmou que agrediu sua esposa após ela lhe golpear com um cabo de vassoura.

Por Ana Flávia Corrêa