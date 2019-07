/ / Há dois anos no Flamengo, Rhodolfo destaca chegada de Jorge Jesus e projeta decisão em reinício dos jogos

O período sem jogos vem sendo importante para o Flamengo. O clube carioca trouxe o técnico português Jorge Jesus e, aos poucos, vai reforçando o elenco com contratações pontuais.





Um dos atletas mais experientes do grupo rubro-negro, o zagueiro Rhodolfo, que completou no último mês dois anos de Flamengo, valoriza a chegada e o trabalho do novo comandante. “Sem dúvida nenhuma o Jorge Jesus é um cara diferenciado. Um dos melhores com quem já trabalhei, muito inteligente. Ele tem uma mentalidade vencedora, um trabalho muito bom e uma metodologia diferente do que estamos acostumados a ver aqui no Brasil.





A evolução nos treinamentos vem sendo grande e tenho certeza que os resultados não vão demorar a aparecer”, revelou o defensor, que soma 54 jogos com a camisa do Mengão. São 31 vitórias, 9 empates e 14 derrotas, aproveitamento de 62,96%.

Na próxima semana, mais especificamente no dia 10, a equipe já tem uma decisão pela frente.





Encara em Curitiba o Athletico Paranaense, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. “Estamos aproveitando bem esse período, com muita intensidade nos treinamentos. Agora é reta final da preparação e foco total nesse reinício dos jogos. Logo na primeira partida já teremos uma decisão, contra uma equipe forte. Tem tudo para ser um ótimo confronto.









Além disso, é uma grande oportunidade para mostrar o que trabalhamos nessas últimas semanas. A nossa expectativa para a sequência da temporada é a melhor possível. Acho que nossa equipe chega mais forte do que nunca para encarar a Série A, Copa do Brasil e Libertadores”, concluiu.

Foto: Alexandre Vidal/Flamengo