/ / Guarantã do Norte gera mais vagas de empregos pelo 5º mês seguido, diz Caged

O município de Guarantã do Norte/MT, gerou pelo quinto mês seguido, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), mais vagas de empregos com carteiras assinadas. Em maio, foram criados 26 postos de trabalho, resultado de 182 admissões e 156 demissões. Em abril, também foram abertos 37 postos de trabalho (mesmo resultado de março).