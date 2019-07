/ / Guarantã do Norte é o município que mais gera postos de trabalho no extremo norte de MT

Dados do Caged apontam o município de Guarantã do Norte como maior gerador de empregos no extremo norte de Mato Grosso. Os números são resultado das contrações realizadas no período descontando as demissões. Se as contrações forem maior que o número de demissões o resultado é positivo para a geração de novos p ostos de trabalho.





Em franco desenvolvimento, Guarantã do Norte gerou 226 novos postos de trabalho neste primeiro semestre de 2019. O município de Marcelândia vem em segundo lugar gerando 129 novas vagas de trabalho, Colíder aparece em terceiro lugar com 120 novos postos gerados, em quarto lugar aparece Peixoto de Azevedo com 93 novas vagas, em quinto lugar aparece Nova Bandeirantes com 80 novos postos, em sexto Juara com 53 novos postos de trabalho seguido de Terra Nova do Norte que gerou 48 postos, na sequencia vem Itaúba gerando 40 novas vagas, Nova monte verde gerou 33 vagas, Nova Guarita 27 vagas, o município de Matupá com 26 novas vagas, Nova Santa Helena 17 novas vagas,

Apiacás 08 vagas e Novo Horizonte do Norte gerou 07 vagas. Alguns municípios neste ano de 2019 estão no vermelho e perderam postos de trabalho como Novo Mundo que perdeu 04 vagas, Alta Floresta perdeu 08 vagas, Paranaíta perdeu 64 vagas e Nova Canaã do Norte perdeu 79 vagas.





Após 10 anos de estagnação e saldos negativos na geração de empregos, Guarantã do Norte vive o segundo ano consecutivo gerando novos postos de trabalho. Em 2018 foram gerados 193 novos postos de trabalho no município. O desenvolvimento se acelera e neste primeiro semestre de 2019 os números de novos empregos já superam o todo ano de 2018.





O prefeito Érico Stevan Gonçalves comemora os resultados. “Esse resultado é muito bom. O país vivendo uma recessão e o nosso estado em calamidade financeira a gente conseguir os melhores resultados da nossa história é muito importante. Eu só tenho a agradecer e parabenizar a todos os empreendedores do nosso município. Empreendedores do campo e da cidade são eles que ajudam a construir esse resultado. Nós enquanto gestores vamos continuar batalhando, buscando recursos e trabalhando para oferecermos a melhor logística possível e nos fortalecermos como polo regional.” Concluiu o prefeito de Guarantã do Norte.

Assessoria