/ / Grupo Locatelli fará investimentos em Guarantã do Norte

O prefeito Érico Stevan Gonçalves acompanhado dos deputados Nininho e Dilmar Dal’bosco, entregou na manhã desta terça-feira, dia 09 o alvará de construção ao empresário Aldo Locatelli.

O alvará refere-se ao investimento do grupo Locatelli em Guarantã do Norte, mais precisamente um dos maiores postos de combustíveis do extremo norte de Mato Grosso. O empreendimento será construído ás margens da BR 163 entroncamento com a Linha 27.

A obra constante no projeto totaliza 5.270,24 m² com previsão de início imediato gerando dezenas de empregos durante o período de execução e após a entrada em funcionamento deverá gerar 150 empregos direto. O prefeito agradeceu ao empresário Aldo pela escolha de Guarantã do Norte e agradeceu também aos deputados estaduais Nininho e Dilmar Dal’bosco que incentivaram o empresário a realizar o investimento no município. “É um momento muito especial para Guarantã do Norte, a notícia desse grande investimento que vai gerar empregos, renda e contribuir muito para o desenvolvimento do nosso município e de toda região. Falei ao seu Aldo que é uma honra poder receber esse grande investimento em nosso município. Acabamos de entregar a ele o alvará de construção e estamos ansiosos para o início das obras. Agradeço também aos meus amigos e deputados Nininho e Dilmar Dal’bosco que estão colaborando com essa conquista. Agradeço a Deus que muito tem abençoado nosso município. Tenho certeza que muitos outros investidores farão seus investimentos na cidade privilegiada por sua localização geográfica, pela logística existente, pela mão de obra disponível e pelas oportunidades que oferece.” Concluiu o prefeito Érico Stevan.

