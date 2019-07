/ / Governador comemora R$ 3,1 milhões do Tribunal de Justiça para BOPE comprar armas

O governador de Mato Grosso comemorou o recebimento de R$ 3,1 milhões que serão repassados à Secretaria de Estado de Segurança Pública para equipar o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da Polícia Militar. O repasse é do Tribunal de Justiça que arrecadou o valor com processos da 7ª Vara Criminal de Cuiabá. Os alvarás foram assinados ontem à tarde pelo presidente do Tribunal, desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, com a presença do governador.

“Hoje recebemos uma ótima notícia do Poder Judiciário de Mato Grosso: será repassada a quantia de R$ 3,1 milhões para equipar o nosso Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar (Bope). O recurso é oriundo de processos da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e será repassado para que a Secretaria de Estado de Segurança Pública adquira os equipamentos. Obrigado pela parceria presidente Carlos Alberto e diretoria do TJMT”, comemorou Mauro Mendes.

A intenção do governo é equipar o Bope com fuzis, rifles de alta precisão, submetralhadoras, coletes balísticos e equipamentos de combate ao crime. A previsão é de que os equipamentos estejam disponíveis já em novembro.

“Fazer o enfrentamento à criminalidade sem equipamentos adequados nos coloca em uma situação de desvantagem. É por isso que a criminalidade tem, ao longo dos anos, ampliado sua atuação. Quando recebemos esse tipo de apoio, de poder ter esses recursos aplicados, isso ajuda muito no enfrentamento”, destacou Mendes.

O desembargador Carlos Alberto explicou que o repasse é uma maneira de a justiça colaborar com a população de Mato Grosso. “É uma forma de o Poder Judiciário colaborar não só com o Estado, mas com a população mato-grossense, pois nós sabemos os problemas de segurança que enfrentamos hoje”, pontuou o presidente.