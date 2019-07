/ / Gestão da Escola Nilza de Oliveira Pipino realiza festa junina voltada à comunidade escolar

Bazar foi realizado para que escola pudesse oferecer alimentos gratuitos às crianças, aos pais e a todos os que se fizeram presentes

A Prefeitura Municipal de Vera através da Escola Municipal Nilza de Oliveira Pipino realizou na última sexta-feira (28) uma festa junina comunitária. A gestão da unidade educacional usou como diferencial a oferta de alimentos gratuitos para a comunidade escolar. De acordo com a gestora Cláudia Brandão foi realizado pela escola um bazar onde foram vendidos calçados, roupas e utensílios domésticos.

Com o valor arrecadado no bazar foram feitos alimentos como caldos, sucos naturais, canjica, algodão doce, pipocas, cachorro quente e amendoim para ser distribuídos gratuitamente para as pessoas que se fizeram presentes. A festa teve início às 19h e contou a apresentação de dança das turmas e no final os pais e responsáveis dançaram a quadrilha típica juntamente com as crianças encerrando as apresentações da noite. Em seguida foi realizada a partilha dos alimentos que foram levados pela comunidade escolar.

Claudia a gestora da escola expôs que a participação dos pais e responsáveis é de suma importância para a realização da festa comunitária que aconteceu pelo segundo ano consecutivo. “Esse ano está sendo bem tranquilo, por que o primeiro ano de festa junina comunitária foi uma experiência. E a expectativa estava muito grande para a realização da festa. Os professores estão organizando os alimentos que serão servidos a toda a comunidade, alimentos que foram trazidos pela comunidade escolar para realizar a partilha. E a escola não deixou de ofertar alimentos típicos para os presentes. A importância de realizar um evento como este e ver a alegria das crianças e também dos pais. As crianças ajudaram a organizar e eles se sentem verdadeiramente donos da festa”, destacou a gestora.

Para a mãe Joselene Rossetto a festa é um momento único de unir a escola a comunidade escolar trazendo alegria e lazer. “Com certeza esta festa é maravilhosa, esse partilhamento dos alimentos entre a comunidade escolar, onde cada pai trouxe um prato, e a escola também forneceu alguns alimentos típicos. E eu acho muito importante esta interação entre a escola e os familiares. Os filhos ficam muito ansiosos para participar da festa, minha filha que estuda aqui estava contando nos dedos os dias para chegar esta festa para se divertir com os amiguinhos”, concluiu Joselene.

Por Dieny Vieira