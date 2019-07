/ / Funcionário da Eletrobrás denuncia nova tentativa de sabotagem no “linhão” em Sorriso

Um funcionário da Eletrobrás procurou a Polícia Civil para registrar uma nova tentativa de sabotagem uma das torres de transmissão de energia elétrica. Segundo ele, foram retirados os parafusos do “pé” da estrutura.

No mês passado, a Polícia Civil de Sorriso havia sido comunicada da tentativa de sabotagem em 4 torres de transmissão de energia do linhão. A área da subestação de Eletronorte, no bairro Rota do Sol, foi invadida por vândalos que retiraram porcas dos parafusos que sustentam as estruturas por onde passam os cabos da rede de 230 kv. O relato feito para a polícia é que existe eminente risco de caírem resultando em blecaute para milhares de consumidores.

Em junho, uma equipe se deslocou de Cuiabá para Sorriso e fez ação emergencial. A previsão feita, no comunicado à polícia, é que os reparos foram concluídos acabando com risco das torres caírem. Em fevereiro do ano passado houve ação criminosa semelhante em uma das torres do linhão em Sorriso.

As denúncias são investigadas pela Polícia Civil.