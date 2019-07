/ / Fora do PSL, Galli assume Patriota e usa imagem de Japonês da Federal para promover a sigla

Sem cargo no governo do presidente Jair Bolsonaro, o ex-deputado federal e ex-presidente do PSL em Mato Grosso, Victório Galli, trabalha na construção de sua candidatura a prefeito de Cuiabá em 2020 pelo Patriota, partido do qual assumiu a presidência estadual com a missão de fazê-lo crescer em Mato Grosso. Para isso, ele começa a divulgar ações e se vale do prestígio de famosos, como o ex-policial federal, Newton Ishii, o Japonês da Federal. Esta semana, o mato-grossense postou foto ao lado da celebridade em Brasília.

“Hoje reuni, em Brasília, com o Japonês da Federal e com o presidente Nacional do Patriota, Adilson Barroso. O Japonês da Federal, Newton Ishii, foi o policial que conduziu empresários e políticos presos na Operação Lava Jato. Faz parte do quadro de filiados do Patriota”, disse orgulhoso em suas redes sociais.

O Patriota é o mesmo partido que esperava abrigar Bolsonaro antes de o presidente se decidir pelo PSL. Galli tem afirmado que continua com o prestígio de Bolsonaro e, sempre que pode, posta foto ao lado do presidente, a quem chama de “capitão Jair” e a quem jura fidelidade eterna. A foto mais recente foi postada ontem ao lado de Bolsonaro e do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni (DEM).

Galli era o nome forte do PSL em Mato Grosso. Costurou uma aliança do partido com o ex-governador Pedro Taques, mas nenhum dos dois conseguiu se reeleger. A derrota nas urnas tirou espaço do político no partido, que agora está sob o comando do deputado Nelson Barbudo e da senadora Selma Arruda.

O ex-deputado chegou a ser nomeado assessor especial da presidência da república, mas em junho foi exonerado, a pedido, e disse ao Só Notícias que voltaria em outra função, o que ainda não se concretizou.