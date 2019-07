/ / Flamengo leva 2 a 0 do Emelec e se complica na Libertadores

O Flamengo foi derrotado pelo Emelec, do Equador, por 2 a 0, em partida disputada na noite desta quarta-feira, no estádio George Capwell, em Guayaquil, em jogo válido pelas oitavas de final da Taça Libertadores.

Agora, o Rubro-negro da Gávea vai precisar de uma vitória por três gols de diferença para conseguir a classificação. O time equatoriano pode perder até por um gol de diferença para ficar com a vaga para as quartas de final. A repetição do placar a favor da equipe brasileira levará a decisão para a disputa de pênaltis.

O resultado fez justiça ao melhor desempenho do Emelec que soube aproveitar as oportunidades para marcar. O Flamengo decepcionou totalmente. A equipe dirigida por Jorge Jesus não se encontrou em momento algum da partida e não conseguiu aproveitar os 20 minutos em que ficou com um jogador a mais por causa da expulsão de Leandro Vega. No decorrer da partida, Diego se lesionou gravemente e os dois times ficaram em igualdade de condições. Os gols do time equatoriano foram marcados por Godoy, no primeiro tempo, e Caicedo, na etapa final.

Gazeta Esportiva (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)