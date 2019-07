/ / Fisioterapia e qualidade de vida para pacientes com câncer de cabeça e pescoço

De massagens a lasers, presença do fisioterapeuta pode fazer toda a diferença no tratamento e recuperação do paciente oncológico

* Por Caroline Cunha

Julho Verde é o mês em que se busca conscientizar a população sobre o câncer de cabeça e pescoço. Os tumores que se encaixam nessa categoria não costumam ser tão conhecidos, apesar de serem cada vez mais comuns. No Brasil, são estimados quase 15 mil novos casos apenas de câncer de boca, e para combater essas doenças, é necessário informação e uma ampla equipe de profissionais qualificados.

Uma das grandes preocupações durante e após o tratamento do câncer é a qualidade de vida do paciente. A queda do cabelo é um dos símbolos mais fortes da luta contra a doença, mas existem muitos outros detalhes que exigem cuidado e atenção da equipe de saúde e, nesse sentido, o fisioterapeuta tem um papel fundamental.

Com as dificuldades de ter um diagnóstico precoce, é comum que os pacientes iniciem o tratamento com a doença já em estágios mais avançados, o que traz inúmeras complicações, que podem ir do inchaço pelo acúmulo de líquidos até paralisias e perda de sensibilidade. O acompanhamento correto com um fisioterapeuta qualificado antes, durante e depois do tratamento pode minimizar ou até mesmo eliminar vários desses problemas.

Com técnicas que vão de massagens e exercícios a laserterapia, é possível ajudar no controle da dor, recuperar a sensibilidade na boca e rosto e devolver movimentos ao paciente, por exemplo. Se o acompanhamento com o fisioterapeuta é feito desde antes do tratamento iniciar, os resultados são ainda melhores.

Apesar dos inúmeros benefícios que podem ser alcançados com uma equipe multidisciplinar, envolvendo Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Psicologia e outros profissionais, ainda não é prática comum oferecer ao paciente essa amplitude de cuidados.

No final do dia, cuidar é muito mais do que tratar a doença. Cuidar é olhar para a pessoa em todas as suas necessidades e complexidades. O trabalho do fisioterapeuta é permitir que o paciente tenha um tratamento mais confortável, uma recuperação mais rápida e que viva com qualidade depois da doença. A campanha Julho Verde vem como uma oportunidade de aprendermos mais sobre o câncer de cabeça e pescoço, não apenas em sua prevenção, mas em tudo que envolve a doença e seu tratamento.