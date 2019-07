/ / Federação Mato-grossense não abrirá mão da abertura para dia 10 da Copa FMF

O Diretor de Competições da Federação Mato-grossense de Futebol (FMF), Diogo Carvalho, reafirmou o compromisso de abrir a Copa FMF deste ano no próximo dia 10 de agosto, num sábado. Mesmo com a dificuldade de encontrar estádio disponível em Cuiabá para sediar jogos da competição, ele rejeita a ideia de adiar a abertura.

Na federação, já existe duas solicitações de adiamento do pontapé inicial do torneio seletivo. Um deles partiu da diretoria do Mixto. O Alvinegro da Vargas alega que aguarda o fim do Estadual da Segunda Divisão para contratar alguns jogadores que estariam apalavrados para defender o clube no torneio seletivo. No entendimento dos mixtenses, há tempo suficiente para realizar a disputa a tempo de indicar o terceiro e último representante de Mato Grosso à Copa do Brasil do próximo ano.

Um segundo documento protocolado na federação é da Associação de Garantia dos Jogadores Profissionais de Mato Grosso (Agap-MT). A entidade também pede a transferência da data de abertura da Copinha para os meses seguintes.

Em defesa dos atletas, o órgão ressalta que há atletas em atividade na Segundona e que interessam a vários clubes que vão disputar a Copa FMF. Além disso, ressalta à deficiência da FMF em encontrar estádio apto a receber jogos dos times da Baixada Cuiabana. A Agap vê que o adiamento possibilitará maior tempo para estruturar outros estádios como o Dutrinha, hoje interditado pela Justiça e o COT da Universidade Federal.

Para Diogo Carvalho, não tem como adiar a abertura da Copa FMF tendo só o Mixto como interessado. De acordo com ele, dos oito times confirmados na competição, apenas o Alvinegro tem interesse na transferência da rodada inaugural.“Não podemos prejudicar outros sete clubes”, disse.