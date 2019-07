/ / Faculdade Unifama realizará 2º Vestibular 2019/02 com benefícios exclusivos

Ainda dá tempo de transformar o seu futuro! A Faculdade Unifama realizará o 2º Vestibular 2019/02 , no dia 29 de julho, às 19h, em Guarantã do Norte e Matupá.

São 18 cursos de graduação:

Administração, Agronomia , Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Letras – Português/ Espanhol, Pedagogia, Odontologia, Psicologia, Sistemas de Informação e Tecnologia em Agronegócio, em Guarantã do Norte.

Agronomia e Direito, em Matupá.

Faça o curso da sua vida na Faculdade que compõe o seleto grupo do MEC, com cursos autorizados com nota 5, sendo referência em Ensino de Qualidade!

São benefícios exclusivos para você! Concorra a bolsas de até 100% e pague apenas R$ 59,00 na 1ª mensalidade!

Seja um profissional de excelência! Venha para a Unifama! Inscrições gratuitas, pelo site da Instituição (www.faculdadeunifama.com.br), telefone (66) 3552 1965 e celular (66) 99635 6131 / (66) 99614 9929.

Ascom/Unifama