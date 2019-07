/ / Ex-Flamengo e Real Madrid, Savio consolida atuação da sua empresa, Bortolini Patrimonial, com investimentos nos Estados Unidos

Um case de sucesso no gerenciamento de carreira, Savio pendurou as chuteiras em 2010. Mas, ainda como jogador, criou em 2002 a empresa Bortolini Patrimonial com objetivo de gerenciar os seus investimentos imobiliários.





Com quase duas décadas de atuação, a empresa comandada por Savio deu mais um passo importante recentemente. Isso porque a Bortolini Patrimonial fechou novos investimentos em Sunny Isles, nos Estados Unidos. Savio viajou até Miami para assinatura do contrato de seus novos imóveis.





Um teve entrega das chaves no final do último mês de junho e o outro com previsão de entrega no final de 2020. “Foram aquisições importantes, principalmente para expansão da Bortolini Patrimonial no exterior. Tudo foi muito planejado para que fizéssemos bons investimentos”, explicou Savio.





Hoje com 45 anos, o ex-jogador explica quando surgiu esse interesse por negócios fora do universo futebolístico. “Quando estava no Flamengo comecei a me interessar pelo mercado imobiliário e passei a investir. Em 2002 vi que era o momento de abrir a Bortolini Patrimonial para gerir os meus próprios imóveis e seguir investindo no setor imobiliário”, relembrou Savio.





Vale ressaltar que além da Bortolini Patrimonial, Savio também é proprietário da Bortolini Finanças, que cuida de aplicações financeiras, e recentemente o ídolo do Mengão começou a investir no setor de alimentos, principalmente num Supermercado em Vila Velha, sua cidade natal no Espírito Santo. O objetivo é expansão da rede.









Fotos: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa