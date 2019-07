/ / Etapas da pedagogia: até quando o pedagogo se mantém na vida do ser humano?

Profissão está diretamente ligada à infância, mas não é aí que sua participação termina

Quando se pensa em um pedagogo, é comum associá-lo ao ensino de crianças, em uma profissão que é tão maravilhosa quanto importante, já que contribui no início da formação de adolescentes, jovens, adultos e idosos, com impacto direto no que virão a ser no futuro.





É claro que esta visão não está errada, mas pode ser considerada como incompleta, já que existem diferentes etapas que podem ser cumpridas pelos pedagogos, as quais atravessam a infância e podem atingir até mesmo a fase adulta.





Vamos aprender mais sobre a importância que esses profissionais têm para toda a sociedade e até qual momento os pedagogos podem estar na vida das pessoas com uma contribuição positiva.

Qual é a importância dos pedagogos?





Fundamental. Pode-se considerar que eles são verdadeiros pilares da sociedade, já que começam a atuar nos primeiros passos do desenvolvimento de uma criança.





Estima-se que entre os anos de 2001 e 2015, mais de 860 mil pedagogos tenham se formado no Brasil, o que equivale a uma média de 57 mil novos formandos por ano.





Outra estatística também interessante divulgada no Censo da Educação Superior 2016 mostra que entre os cursos de licenciatura oferecidos pelas universidades públicas, 44,4% dos alunos estudam pedagogia, o que indica que o número desses profissionais só tende a aumentar.





A grande importância que existe na profissão está diretamente ligada ao número de novos profissionais nesta área, os quais passaram por ela no início de sua vida escolar e podem desenvolver o desejo de atuar na pedagogia para passar o processo adiante.





No ensino infantil, vertente mais conhecida do trabalho dos pedagogos, eles podem atuar com crianças de 0 anos a 5 anos e 11 meses, sendo dos 0 aos 3 anos em creches e dos 4 anos aos 5 anos e 11 meses em pré-escolas.





Porém, seu trabalho está longe de terminar aí e conhecer as oportunidades profissionais que podem ser seguidas pelos pedagogos é algo que pode lhe surpreender, além de provar que eles podem estar presentes até a vida adulta.

Quais são as áreas de atuação de um pedagogo?





Muitas além da sala de aula tradicional, de hospitais a empresas, por mais diferente que possa parecer. Algumas que se destacam são as seguintes:





Administração: a parte administrativa das instituições de ensino também pode ser guiada por um pedagogo, como supervisão, coordenação ou direção. Seus conhecimentos na área o tornam o profissional ideal para lidar com o assunto sob um viés organizacional, onde ele terá contato com alunos, pais, professores e outros funcionários.





Educação especial: aqui, a proposta é a de trabalhar com crianças que tenham algum tipo de deficiência física, mental, sensorial ou múltipla, bem como as com altas habilidades ou super dotação, que precisam de abordagem e acompanhamento diferentes para que o aprendizado ocorra da melhor e mais natural maneira possível.





Meio empresarial: a atuação desses profissionais também pode se dar na forma de pedagogos empresariais, onde eles visam reconstruir conceitos fundamentais para a vida corporativa, como espírito de equipe, cooperação, criatividade e afins, para trabalhar melhorias comportamentais com os colaboradores da equipe.





Hospitais: proporciona acesso à educação para crianças e adolescentes que estão internados ou doentes, com uma abordagem personalizada e voltada para suas necessidades. Além da parte teórica, os pedagogos hospitalares também recorrem a atividades divertidas e descontraídas para ajudar no aprendizado.





Pesquisas científicas e acadêmicas: devido ao conhecimento de causa que os pedagogos têm com o público infantil, eles podem participar ativamente em pesquisas acadêmicas e científicas para o desenvolvimento e o aprimoramento de métodos de ensino, estratégias de comunicação e todos os outros pontos relativos à sua área de atuação.





Além disso, também existem outras oportunidades profissionais que podem ser adotadas pelos pedagogos, como trabalhar com o desenvolvimento de jogos e softwares educacionais, em editoras e na psicopedagogia, através dos processos de ensino e aprendizagem de crianças, adolescentes e adultos, entre outros.

Pedagogia: uma área cujo contato não se limita à infância





Boa parte dos pedagogos, provavelmente a maioria deles, trabalha ou já trabalhou com crianças em algum momento de sua vida, já que essa é uma área que jamais deixará de existir por fazer parte dos primeiros passos educacionais na vida do ser humano.





Porém, é interessante analisar como ela se estende para além disso e é fundamental também para fases avançadas, como adolescência, fase adulta e até mesmo na terceira idade, como em programas de educação para jovens e adultos.





O termo pedagogia vem da junção de “ paidos ” (criança) e “ agoge ” (condução). Existe outro termo menos conhecido, mas que é usado para descrever o processo aplicado na fase adulta, que é andragogia, derivado de “ andros ” (adulto) e “ gogos ” (ensinar). Ambos são originados do grego.





As duas especialidades estão relacionadas à área da educação, embora a andragogia seja voltada ao público adulto. Um pedagogo consegue ensinar um adulto e um especialista em andragogia também pode ensinar uma criança, mas a diferença se encontra na forma que o conhecimento é transmitido.





Não existe uma formação acadêmica ou mesmo técnica para andragogos no Brasil, o que deixa ainda mais claro que existe uma forte ligação entre as duas áreas, já que ambas tratam do ensino e pertencem às Ciências Humanas.





Até mesmo dentro do âmbito da pedagogia, o contato com outros públicos que não as crianças sempre existirá. No caso de um profissional que atua no ensino infantil, por exemplo, as reuniões de pais são ocasiões em que eles estarão frente a frente com os responsáveis pelos pequenos.





Esse momento não deixa de ser de aprendizado também para os pais, que estabelecem uma forte conexão com o profissional responsável pelo ensino de seus filhos, ou seja, os pedagogos ainda se mantêm em suas vidas, o que pode mudar é a função exercida neste momento.





Se você tem interesse em procurar por cursos de pedagogia , vá em frente. Saiba que essa é uma área geralmente voltada às crianças, mas que também atua diretamente na vida de adolescentes, jovens, adultos e idosos, além de possuir uma importância simplesmente inigualável para o desenvolvimento da sociedade.

Da Assessoria