/ / Estreante marca, Cuiabá bate o Vitória e volta a vencer após seis jogos na Série B

O Cuiabá conseguiu, na noite da terça-feira(09/07/19), quebrar uma sequência negativa de seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Há pouco, a equipe derrotou o Vitória, fora de casa, no Barradão, em Salvador. O único gol do jogo foi marcado pelo estreante Anderson Conceição, aos 37 do primeiro tempo.

A última vitória do Cuiabá no campeonato havia sido no dia 4 de maio, quando ganhou do Operário, por 2 a 1, na Arena Pantanal. Desde então, foram seis jogos, com quatro derrotas e dois empates.

Agora, com o resultado desta noite, o Cuiabá sobe, temporariamente, cinco posições na tabela. Neste momento, ocupa o 10º lugar, com 11 pontos. A derrota, por outro lado, afunda ainda mais o Vitória na lanterna do campeonato, com 4 pontos.

O próximo compromisso do Dourado será na segunda-feira (15), contra o Sport, na Arena Pantanal. Já o Vitória jogará novamente no Barradão. O próximo adversário é o Criciúma, no dia 19.

O jogo – O Vitória iniciou a partida pressionando o Cuiabá. A primeira chance dos baianos foi aos 14 do primeiro tempo. Felipe Gedoz cruzou e Marcelo cabeceou para fora. Aos 30, os donos da casa trocaram passes pelo lado direito e a bola chegou em Felipe Gedoz que, desta vez, arriscou chute cruzado e obrigou Victor Souza a fazer boa defesa.

No momento em que o Vitória dominava as ações ofensivas, o Cuiabá conseguiu achar o gol. Aos 37, após cobrança curta de escanteio, João Henrique cruzou na área e Anderson Conceição infiltrou na defesa para cabecear sozinho, sem dar tempo de reação para o goleiro adversário. O Dourado ainda quase ampliou aos 47. Ednei, aproveitou cruzamento de Paulinho e cabeceou para fora.

O Vitória voltou para o segundo tempo determinado a empatar a partida. Logo aos 6, Felipe Gedoz cobrou falta e levou muito perigo ao gol de Victor Souza. Aos 11, Ruy tocou para Matheus Rocha cruzar na área. Jonas afastou o perigo, mas, na sobra, Chiquinho bateu em cima da marcação. Após novo rebote, o lateral ainda tentou novo chute, mas foi travado.

Nos minutos finais da partida, o Vitória teve boas oportunidades. Aos 39, Wesley recebeu, avançou e tocou para Matheus Rocha, que invadiu a área e bateu por cima. Aos 51, Ruy invadiu a área cuiabana e tocou rasteiro. Sozinho, Anselmo Ramon chutou em cima da marcação e desperdiçou a última chance.