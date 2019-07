/ / Escola cria projeto de Educação Ambiental voltado para o descarte correto de lixo

O futuro depende das atitudes que temos hoje. Com o intuito de formar cidadãos mais conscientes e comprometidos com o meio ambiente e a sociedade, a Escola Chave do Saber (ECSA) apresenta, para o segundo semestre, o projeto ECO ECSA. A ideia é que desde cedo as crianças aprendam a valorizar os recursos naturais e entendam os impactos ambientais que o lixo causa na natureza e, consequentemente, nas nossas vidas.





Esses resultados negativos são ocasionados, em grande parte, pelas formas de uso, costumes e hábitos culturais perceptíveis nas cidades. A educação ambiental é o objetivo do projeto, que nasceu do desejo de sensibilizar as pessoas acerca do descarte correto de lixo – que beneficia não somente o meio ambiente, mas também toda a sociedade.





A iniciativa foi encabeçada por Betânia Zambiazzi, coordenadora administrativo financeiro da ECSA. Ela ressalta que alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental participarão de todo o processo, desde a construção e customização de lixeiras à separação dos materiais.





“O projeto torna-se ainda mais interessante à medida que mesclamos a percepção do lixo e seu descarte à música, cinema, teatro, robótica, física. De modo geral, quando transformamos esse lixo em arte. Queremos tirar as pessoas do automático e trazer para o cotidiano o pensamento de reutilização, reciclagem e descarte correto”, enfatizou Betânia.





As ações do ECO ECSA incluem palestras, oficinas e construção de coletores, que neste primeiro momento serão específicos para lixo seco (materiais recicláveis) e posteriormente para orgânicos (restos de alimentos). Além disso, o projeto contempla ainda a criação de uma horta na praça e compostagem.

Para essa iniciativa, a escola firmou parceria com a Cooperativa de Trabalho e Produção de Material Reciclável (Coopermar) e com a Ecodescarte - empresa de reciclagem especializada na gestão de resíduos eletrônicos, lâmpadas e fios.